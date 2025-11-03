दिल्ली, नोएडा से गुरुग्राम तक जहरीले धुएं का कहर, मेरठ से चंडीगढ़ जैसे शहरों का भी बुरा हाल, देखें AQI

दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा में जो जहर घुला था, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है. रविवार को थोड़ी गिरावट के बाद सोमवार को कामकाज के पहले दिन दिल्ली से लेकर नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा. दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एक्यूआई का स्तर 371 तक पहुंच गया, जो बहुत खराब हालत का संकेत है. जबकि नोएडा में एक्यूआई 311 तक पहुंच गया है और वहां भी हालात गंभीर बने हुए हैं.

सुबह 6.30 बजे की बात करें तो चांदनी चौक में भी प्रदूषण का स्तर 354 तक था और नरेला में तो एक्यूआई 386 था. गुरुग्राम में एक्यूआई 291 के लेवल पर रहा.

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं दोगुनी

सैटेलाइट डेटा के अनुसार, पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है. क्रीम्स लैब के अनुसार, 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच ये डेटा इकट्ठा किया है. दिल्ली-एनसीआर के छह राज्यों में 4 हजार से ज्यादा घटनाएं 15 सितंबर से पराली जलाने की दर्ज की गई हैं. IARI इस पर 3 नवंबर को और ज्यादा डेटा रिलीज करने वाला है.

दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम की बात छोड़ दें, छोटे शहरों और राज्यों की राजधानियों की हालत भी खराब है. लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर और चंडीगढ़ जैसे शहरों में भी पीएम 2.5 और पीएम 10 का लेवल काफी खराब स्तर पर है. हालांकि भोपाल में हवा की गुणवत्ता ठीक नजर आ रही है.

राज्यों का हाल

भोपाल -81

लखनऊ, गोमती नगर-225

मेरठ-374

बुलंदशहर-267

कानपुर-233

जयपुर-209

चंडीगढ़-298