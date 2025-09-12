विज्ञापन
तीन बम रखें है, कुछ ही देर में फटेंगे... एक ईमेल से जब दिल्ली हाईकोर्ट में मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार हाईकोर्ट में बम होने की सूचना एक ईमेल के जरिए दी गई है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

तीन बम रखें है, कुछ ही देर में फटेंगे... एक ईमेल से जब दिल्ली हाईकोर्ट में मचा हड़कंप
दिल्ली हाईकोर्ट में बम की सूचना से मचा हड़कंप
  • HC परिसर में बम रखने की धमकी मिलने पर तुरंत कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और पुलिस ने जांच शुरू की
  • धमकी ईमेल के जरिए दी गई, पुलिस धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए आईपी एड्रेस की जांच कर रही है
  • धमकी में कोर्ट परिसर में तीन बम रखे जाने की बात कही गई लेकिन अभी तक कोई बम नहीं मिला है
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस वक्त एकाएक हड़कंप सा मच गया जब पता चला कि किसी ने कोर्ट परिसर में बम रखे जाने की धमकी दी है. आनन-फानन में कोर्ट परिसर को तुरंत खाली कराया गया. पुलिस को जैसे ही इस धमकी की खबर मिली वो तुरंत मौके पर पहुंच गई. ईमेल कर ये धमकी दी गई है. बॉम स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है. जिस समय कोर्ट परिसर में बम होने की धमकी मिली उस दौरान कई वरिष्ठ जज कोर्ट की प्रोसिडिंग शुरू करने वाले थे. ये खबर मिलते ही 

पुलिस फिलहाल पूरे परिसर की जांच कर रही है. साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है आखिर ये धमकी कहां से आई और इस धमकी के पीछे कौन लोग हैं. पुलिस फिलहाल उस मेल के आईपी एड्रेस की मदद से आरोपी की पहचान करने और उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुटी है. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार पौने बारह बजे ये ईमेल आया था. ईमेल को देखते ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. जिस समय ईमेल आया उस दौरान कोर्ट के अंदर कई मामलों की सुनवाई चल रही थी. दिल्ली पुलिस ने सभी जजों, वकीलों और अन्य स्टॉफ को बाहर निकालकर पूरे परिसर में जांच शुरू की. 

इस पूरे इलाकों पूरी तरह से तलाशने में अभी थोड़ा समय लग सकता है. दिल्ली पुलिस ने सभी को कुछ समय तक के लिए बाहर रहने के लिए कहा गया है. पुलिस फिलहाल पूरे परिसर की सघन जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है. 

तीन बम रखे जाने की कही बात

धमकी देने वाले शख्स ने कोर्ट परिसर में तीन बम रखे जाने की बात कही है. लेकिन पुलिस की अभी तक की जांच में कोर्ट परिसर से किसी तरह का कोई बम नहीं मिला है. पुलिस पूरे परिसर की अभी भी जांच कर रही है. 

कोर्ट से पहले स्कूल को भी उड़ाने से मिल चुकी है धमकी

आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. पहले दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग-अलग शहरों में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. बम से उड़ाने की धमकी को लेकर इन सभी स्कूलों को भी एक मेल किया गया था. लेकिन इन स्कूलों की जांच की गई तो कहीं से कुछ नहीं मिला है. पुलिस उन मामलों की भी अभी जांच कर रही है. 
 

