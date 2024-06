धू-धू कर जलने लगी बिल्डिंग में लगी PNG पाइपलाइन, दिल्ली में जानें हुआ क्या

दिल्ली के साकेत इलाके में स्थित एक आवासीय परिसर में गैस पाइपलाइन में आग लगने की घटना सामने आई है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, उन्हें बृहस्पतिवार देर रात आग लगने की घटना के बारे में फोन के जरिए सूचना मिली. पुलिस ने बताया कि आग लगने की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें देर रात करीब 1.40 बजे एक फोन कॉल मिली, जिसमें साकेत इलाके में पर्यावरण कॉम्प्लेक्स के एक घर में आग लगने की बात कही गई.''

#WATCH | On the intervening night of May 30/31 at around 1.40 am, information regarding a fire at a house in Paryavaran Complex, Saket, Delhi was received at PS Mehrauli. Police staff reached the spot and found the fire in the IGL gas pipeline outside the house. Two fire tenders… pic.twitter.com/KEALr9DkH5