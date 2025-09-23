विज्ञापन
दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर, STF से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल

सागर खुद को फिल्म Shootout at Lokhandwala के किरदार 'माया' से प्रेरित मानता है और उसी की तर्ज पर अपना गैंग खड़ा किया है.

दिल्ली में बड़ा एनकाउंटर, STF से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल
  • सरिता विहार में स्पेशल टास्क फोर्स और माया गैंग के बीच मुठभेड़ हुई
  • मुठभेड़ में माया गैंग के सरगना सागर उर्फ माया भाई को गोली लगी
  • सागर ने फिल्म शूटआउट एट लोखंडवाला के किरदार माया से प्रेरित
नई दिल्ली:

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और कुख्यात माया गैंग के बीच सुबह एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई. इस दौरान गैंग का सरगना सागर उर्फ माया भाई गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक सागर खुद को फिल्म Shootout at Lokhandwala के किरदार 'माया' से प्रेरित मानता है.

अभी तक पुलिस सूत्रों के मुताबिक, माया गैंग में एक दर्जन से ज्यादा बदमाश शामिल हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में एक्टिव हैं. गैंग का लोगो है – "मौत का दूसरा नाम माया", और इसके सदस्यों की पहचान उनके शरीर पर गुदवाए गए "मौत" नाम के टैटू से होती है. सागर के खिलाफ एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, लूट और अवैध वसूली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. सागर दूसरे बदमाशों से भी प्रोटेक्शन मनी वसूलता था. 

