क्राइम ब्रांच का बड़ा ऑपरेशन थाईलैंड में बैठा केरल का ड्रग सरगना दिल्ली में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अपने अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है. टीम ने एक ऐसे अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसका सरगना थाईलैंड में बैठकर पूरे नेटवर्क को चला रहा था. क्राइम ब्रांच की टीम ने जुलाई 2025 में तीन लोगों फहीम अहमद के.एम., दीपक शर्मा उर्फ दीपु और समीर को गिरफ्तार किया था. इनके पास से 4 किलो 133 ग्राम हाइब्रिड गांजा बरामद किया गया था. इस मामले में क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है. गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि इस ड्रग नेटवर्क का असली सरगना जमजीथ के.पी. उर्फ सैमझू है, जो मूल रूप से केरल के कालीकट का रहने वाला है और पिछले कुछ सालों से थाईलैंड में रह रहा था. सैमझू पर आरोप है कि वह अंतरराष्ट्रीय कार्गो के जरिये मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते भारत में हाइब्रिड गांजा की खेप भेजता था और अपने लोगों के जरिए दिल्ली और दूसरे राज्यों में सप्लाई करवाता था.

लंबे समय से फरार चल रहे सैमझू के खिलाफ धारा 84 BNSS के तहत कार्रवाई की गई थी. लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि वह दुबई से भारत लौट रहा है. क्राइम ब्रांच की टीम ने 21 अक्टूबर 2025 को मंगालुरु एयरपोर्ट से उसे धर दबोचा.

जांच में पता चला है कि सैमझू ने कई युवाओं को इस धंधे में फंसाया और पूरे देश में अपना नेटवर्क फैला रखा था. वह हाइब्रिड गांजा की बड़ी खेप मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगवाता था और वहीं से अपने सहयोगियों को आगे भेजता था. अब तक इस केस में चार लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस बाकी नेटवर्क को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है.

क्राइम ब्रांच के डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि यह गिरफ्तारी नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में एक अहम कदम है. आगे की जांच में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की पहचान की जा रही है ताकि पूरे गिरोह को खत्म किया जा सके.