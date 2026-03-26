दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई 50% तक बढ़ी: 4500 सिलेंडर रोजाना, कमी की अफवाहों पर सरकार सख्त

Delhi Commercial LPG Supply: दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी को लेकर फैल रही कमी की खबरों के बीच द‍िल्‍ली की रेखा गुप्‍ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. द‍िल्‍ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि राष्‍ट्रीय राजधानी में एलपीजी की कोई कमी नहीं है.

उन्होंने बताया कि कमर्शियल एलपीजी का आवंटन पहले 20% (करीब 1800 सिलेंडर प्रतिदिन) था, जिसे बढ़ाकर अब 50% यानी 4500 सिलेंडर प्रतिदिन कर दिया गया है. यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत लिया गया है.

किस सेक्टर को कितना आवंटन?

सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एलपीजी वितरण का सबसे बड़ा हिस्सा होटल और फूड सेक्टर को दिया गया है.