दिल्ली धमाका मामला: J&K पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की कर रही है जांच

दिल्ली में हुए धमाके मामले को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है. बीते कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस समेत देश के अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने इस धमाके को लेकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. इन सभी गिरफ्तार संदिग्धों से फिलहाल पूछताछ जारी है. दिल्ली पुलिस की अभी तक की जांच में इस धमाके के पीछे कई लोगों के शामिल रहने की बात सामने आई है. पुलिस इस टेरर लिंक को जोड़ने के लिए उन वाहनों की भी तलाश में है जिसके इस्तेमाल से आतंकी और उनकी मदद करने वाले लोग दिल्ली तक पहुंचे थे.

पुलिस ने बुधवार को इस मामले में एक इकोस्पोर्ट्स कार को हरियाणा के गांव से बरामद भी किया था. अब इस मामले में जम्मू-कश्मीर पुलिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी धौज में एक संदिग्ध ब्रेजा कार की भी जांच कर रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिशों में जुटी है कि आखिर इस कार का मालिक कौन है और धमाके से पहले और उसके बाद क्या ये कार दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में थी या नहीं.

आपको बता दें कि दिल्ली धमाके को लेकर हर बीतते दिन के साथ कई बड़े खुलासे हो रहे हैं. दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, दिल्‍ली में ब्‍लास्‍ट करने वाले शख्‍स की पहचान हो गई है. उन्‍होंने बताया कि i20 कार उमर उन नबी ही चला रहा था. उमर का डीएनए सैंपल उसके घरवालों से 100 फीसदी मैच हुआ है. उमर का डीएन उसकी मां और भाई के डीएन से मैच हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, ब्‍लास्‍ट के बाद कार से मिली हड्डियों, दांत और कपड़ों के टुकड़ों से डीएनए मैच किया गया. उन्‍होंने बताया कि उमर तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर के संपर्क में था. जिसका कोडनेम UKasa था.

उमर अपने हैंडलर से सेशन ऐप के जरिए लगातार संपर्क में था. मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे. सूत्रों के मुताबिक, शक है कि इनमें उमर समेत फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में पकड़े दूसरे आरोपी भी उसके साथ गए थे. वहां ये जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से मिले और फिर इनका ब्रेन वॉश किया गया. इस मामले में NIA तुर्किये के दूतावास से सहयोग मांग सकती है.