Planterie Cafe: दिल्ली की भागती दौड़ती जिंदगी और दमघोंटू हवा के बीच अब लोगों को ऐसे ठिकाने की तलाश है जहां चैन से शुद्ध हवा में सांस ले सकें. लेकिन दिल्ली (Planterie Cafe In Delhi) में ऐसी कोई जगह मिल सकती है क्या. इस सवाल का जवाब आप शायद नहीं में दें. पर दिल्ली में ही ऐसी एक प्लेस है जहां भारी प्रदूषण के बीच पॉल्यूशन फ्री एयर मौजूद है. वो भी एकदम नेचुरल. ये जगह हैं प्लांटरी कैफे (Planterie Cafe Kahan Hai). जो इमारतों का जंगल बन चुके दिल्ली में हरा भरा सा टापू बना हुआ है. जहां आप चाहें तो चैन से चाय या कॉफी पी सकते हैं और चाहें तो इनडोर प्लांटेशन के टिप्स भी ले सकते हैं.

हरियाली के बीच एक अनोखा कैफे (A Unique Cafe Amid Greenery)

प्लांटरी में घुसते ही ऐसा लगता है मानो शहर की भीड़ पीछे छूट गई हो. फर्श और शेल्फ पर कतार से रखे इनडोर पौधे सुकून का अहसास करवाते हैं. जिन पर हाथ से सभी पौधों के नाम भी लिखे गए हैं. इसके साथ हल्का सा म्यूजिक भी सुनाई देता है. खास बात ये है कि प्लांटरी का स्टाफ भी हरे रंग के कपड़ों में दिखता है. जैसे पूरी टीम ही इस हरियाली का हिस्सा हो. लोग यहां बैठकर किताब पढ़ते हैं. लैपटॉप पर काम करते हैं या बस खामोशी से चाय की चुस्की लेते हैं. सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि इस कैफे का AQI 25 के आसपास रहता है.

पौधों से शुरू हुई एक सोच (Idea Behind Planterie)

कैफे को ग्रीन लुक देने और नेचर के इतना नजदीक लाने का आइडिया फारियल सबरीन का है. कैफे की को फाउंडर फारियल सबरीना का मानना है कि शहरों में ग्रीनरी अब सिर्फ दिखावे के लिए ही अपनाई जाती है. इसे आदत में ढालने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया. इसी सोच से उन्होंने पहले एक छोटी दुकान शुरू की और फिर पंचशील पार्क में बड़ा कैफे खोला. यहां सिर्फ खाना ही नहीं मिलता बल्कि टेरारियम बनाने, गार्डनिंग सीखने और पॉट पेंटिंग जैसी वर्कशॉप भी होती हैं.

घर को ग्रीन जोन बनाने के और टिप्स (How To Make Your Home A Green Zone )