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दिल्ली: एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध हालत में मौत, होटल रूम में मिला शव

राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ के होटल द ग्रैंड में एयरलाइन कैप्टन की मौत का मामला सामने आया है. होटल रूम में वे बेहोशी की हालत में मिले थे. उन्हें जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

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दिल्ली: एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध हालत में मौत, होटल रूम में मिला शव
एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध हालत में मौत (सांकेतिक फोटो)
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राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ के होटल द ग्रैंड में एयरलाइन कैप्टन की मौत का मामला सामने आया है. होटल रूम में वे बेहोशी की हालत में मिले थे.  उन्हें जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ के होटल द ग्रैंड में एयरलाइन कैप्टन की मौत का मामला सामने आया है. होटल रूम में वे बेहोशी की हालत में मिले थे.  उन्हें जैसे ही अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक 11 सितंबर को होटल में गेस्ट की तबीयत बिगड़ने की PCR कॉल मिली थी. जब पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो कमरे में एयरलाइन कैप्टन बेहोशी की हालत में मिले.

बताया जा रहा है कि 10 सितंबर को इस कैप्टन ने होटल में चेक इन किया था. लेकिन जब परिवार वालों के लगाता कॉल मिलाने के बाद भी कैप्टन ने फोन नहीं मिलाया तो पुलिस को सूचना दी गई और इस घटना के बारे में पता चला. अभी के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है. उसके बाद ही मौत का असल कारण सामने आएगा. पुलिस ने BNSS की धारा 194 के तहत इनक्वेस्ट कार्रवाई शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में मृतक का नाम सनी असलदेकर बताया जा रहा है.

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