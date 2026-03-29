बस पर लगाया 'दाऊद इब्राहिम द रियल डॉन' का पोस्टर, दो राज्यों की पुलिस कर रही जांच

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म में भारतीय एजेंसी के जाबांज पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन पूरा करने नजर आ रहे हैं. फिल्म में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भी दिखाया गया है. धुरंधर की दिवानगी के बीच लोग दाऊद इब्राहिम की चर्चा कर रहे हैं. दाऊद जिंदा है या मर गया. जिंदा है तो किस हाल में है, इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है. लेकिन इस बीच दक्षिण भारत से दाऊद इब्राहिम के महिमामंडन की एक घटना सामने आई है.

दाऊद द रियल डॉन का पोस्टर बस पर चिपकाया

यहां एक प्राइवेट बस पर 'दाऊद इब्राहिम द रियल डॉन' लिखा पोस्टर लगा दिखा. पोस्टर पर दाऊद को हीरो बताने वाले कई और संदेश लिखे थे. जिसके बाद कोयंबटूर पुलिस ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में शहर की एक निजी बस को जब्त किए जाने के बाद जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि बस पर ऐसे नारे लिखे थे जो भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का महिमामंडन करते प्रतीत होते हैं.

उत्तर कन्नड़ से लौट रही थी बस

शनिवार को बस कोयंबटूर से रवाना हुई थी, जिसमें 40 से अधिक इंजीनियरिंग छात्र सवार थे. बस कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के दांडेली से लौट रही थी, तभी बसवनहल्ली पुलिस ने उसे रोक लिया. अधिकारियों के अनुसार, वाहन पर लिखे या प्रदर्शित कुछ नारों, जैसे 'मुंबई के गिरोह' और 'रियल डॉन', के कारण पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ. अधिकारियों का मानना ​​है कि ये नारे दाऊद इब्राहिम की प्रशंसा में लिखे गए थे.

पुलिस ने बस को किया जब्त

कर्नाटक पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और बस चालक एवं मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया. बताया जा रहा है कि मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(1) के तहत दर्ज किया गया है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए हानिकारक माने जाने वाले कृत्यों से संबंधित है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि बस में यात्रा कर रहे छात्रों को हिरासत में नहीं लिया गया और वाहन जब्त करने के बाद उन्हें एक वैकल्पिक वाहन में अपनी यात्रा जारी रखने की अनुमति दी गई.

अधिकारियों ने बताया कि जांच का मुख्य केंद्र लेखों की प्रकृति, वे बस पर कैसे प्रदर्शित हुए, और गैरकानूनी सामग्री को प्रदर्शित करने या बढ़ावा देने का कोई जानबूझकर प्रयास पर केंद्रित है.

तमिलनाडु में भी पुलिस ने शुरू की जांच

तमिलनाडु में, कोयंबटूर पुलिस ने अब इस घटना की समानांतर जांच शुरू कर दी है. उनकी जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या नारे जानबूझकर प्रदर्शित किए गए थे, इसकी अनुमति किसने दी थी, और क्या परिवहन संचालक को वाहन पर प्रदर्शित सामग्री की पूर्व जानकारी थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जहां कर्नाटक अधिकारी प्राथमिक जांच कर रहे हैं, वहीं कोयंबटूर पुलिस बस की पृष्ठभूमि और उन परिस्थितियों की जांच कर रही है जिनके तहत इसे छात्र भ्रमण के लिए संचालित किया गया था.

अधिकारियों ने यह भी कहा कि ट्रैवल ऑपरेटरों और निजी वाहन मालिकों को सावधानी बरतनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके वाहनों पर कोई गैरकानूनी, उत्तेजक या आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित न हो.

इस घटना ने छात्र पर्यटन और भ्रमण के लिए इस्तेमाल होने वाली निजी बसों की ब्रांडिंग और सजावट में कम निगरानी को लेकर चिंता पैदा कर दी है. चल रही जांच के तहत, अधिकारियों द्वारा आने वाले दिनों में वाहन से जुड़े लोगों से पूछताछ किए जाने की उम्मीद है.



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