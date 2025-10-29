विज्ञापन
कमज़ोर पड़ा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', मौसम विभाग ने जारी की 7 राज्यों में बारिश की चेतावनी 

मौसम विभाग के अनुसार अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने तथा कमजोर होकर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है.

नई दिल्ली:

चक्रवाती तूफान "मोंथा" कमजोर होकर एक दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है . भारत मौसम विभाग की ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक, इसके प्रभाव से 29 अक्टूबर को तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश दर्ज़ की गयी है.

मौसम विभाग के ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर बना गहरा दबाव (गंभीर चक्रवाती तूफान "मोंथा" का अवशेष) पिछले 6 घंटों के दौरान 18 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा, कमजोर होकर दबाव (Depression) में बदल गया और आज, 29 अक्टूबर 2025 को 1730 बजे भारतीय समयानुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित हो गया".

अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने तथा कमजोर होकर एक कम दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है. भारत मौसम विभाग की ताज़ा फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार (30 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होगी लेकिन कुछ जगहों पर इन दोनों राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. 

छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में हल्की से भारी बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. जबकि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखण्ड, बिहार के अधिकतर हिस्सों में 31 अक्टूबर तक हलकी से मध्यम बारिश का फोरकास्ट है, हालाँकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

