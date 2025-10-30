खतरनाक हुआ चक्रवाती तूफान मोंथा! कहां-कहां होगी बारिश, यहां जानें मौसम विभाग का अपडेट

चक्रवाती तूफान 'मोंथा' कमजोर होकर एक दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है. भारत मौसम विभाग की ताजा बुलेटिन के मुताबिक इसके प्रभाव से 29 अक्टूबर को तेलंगाना में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, विदर्भ और मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश दर्ज की गयी है.

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर-पूर्वी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर बना गहरा दबाव गंभीर चक्रवाती तूफान "मोंथा" का अवशेष] पिछले 6 घंटों के दौरान 18 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा, कमजोर होकर दबाव (Depression) में बदल गया और आज, 29 अक्टूबर 2025 को 17:30 बजे भारतीय समयानुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित हो गया.

अगले 12 घंटों के दौरान इसके दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए उत्तर की ओर बढ़ने तथा कमजोर होकर एक कम दबाव वाले क्षेत्र (low pressure area) में तब्दील होने की संभावना है.

भारत मौसम विभाग की ताज़ा फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार (30 अक्टूबर) को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर इलाकों में बारिश की तीव्रता कम होगी लेकिन कुछ जगहों पर इन दोनों राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है.

छत्तीसगढ़ के अधिकतर इलाकों में Light to moderate बारिश और कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि Gangetic West Bengal, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखण्ड, बिहार के अधिकतर हिस्सों में 2 नंवबर अक्टूबर तक हलकी से मध्यम बारिश का फोरकास्ट है. हालांकि कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

पिछले 24 घंटों में तटीय आंध्र प्रदेश के मंगोलो स्टेशन में 25 सेंटीमीटर की अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है. मराठवाड़ा, तेलंगाना, उड़ीसा और रायल सीमा में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हुई, जबकि पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल और बिहार में भारी वर्षा दर्ज की गई.

30 अक्टूबर की चेतावनी

'मोथा' के पूर्व की ओर मुड़ने के ट्रैक को देखते हुए, बिहार और सौराष्ट्र कच्छ के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, बंगाल, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, विदर्भ, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी रहेगा. समूचे पूर्वी भारत, मध्य भारत और प्रायद्वीप भारत (कर्नाटक और केरल को छोड़कर) में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी है.

31 अक्टूबर की चेतावनी

बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और सौराष्ट्र कच्छ के लिए बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात रीजन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट है.

1 नवंबर की चेतावनी

समूचे पूर्वोत्तर भारत, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सौराष्ट्र कच्छ और गुजरात रीजन के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मेघ गर्जन पूर्वोत्तर, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में जारी रहेगा.

2 नवंबर की चेतावनी

गुजरात और मध्य प्रदेश के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनियां जारी की गई हैं. 3 नवंबर और 4 नवंबर के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने समूचे भारतवर्ष में कहीं के लिए भी कोई मल्टी हज़ार्ड वार्निंग जारी नहीं की है.