वोटों में 'गड़बड़ी' के आंकड़े देने वाली संस्था के प्रमुख ने गलती मानी, BJP नेता बोले- अब राहुल भी मांगें माफी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग पर तीखे हमले कर रहे हैं. बिहार से तो उन्होंने तीनों चुनाव आयुक्तों की सीधे धमकी तक दे डाली है. लेकिन महाराष्ट्र में वोटों में कथित हेराफेरी के जिन आंकड़ों को लेकर वह आयोग और बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, उन पर खुद ही सवाल उठ गए हैं. जिस चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने ये आंकड़े जारी किए थे, उन्होंने माफी मांगते हुए बताया है कि डेटा ऑपरेटर की गलती की वजह से आंकड़ों में गड़बड़ हुई थी. बीजेपी नेता कह रहे हैं कि संजय कुमार ने तो माफी मांग ली है, अब राहुल गांधी भी माफी मांगते नजर आएंगे.

बीजेपी सांसद बोले, राहुल भी माफी मांगेंगे

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद संजय जायसवाल ने एनडीटीवी से कहा कि संजय कुमार ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए थे, उसको आधार बनाकर राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं ने महाराष्ट्र में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. लेकिन अब जब संजय कुमार ने अपनी गलती मान ली है, देश से माफी मांग ली है तो जल्दी ही राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर माफी मांगते नजर आएंगे.

उन्होंने आरोप लगाया कि एक अफवाह ब्रिगेड देश में चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. ये लोग पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और उसे कम करने के लिए हरसंभव जोर लगा रहे हैं. लेकिन अब इनकी साजिश एक्सपोज हो गई है.

डेटा देने वाले की ही जबावदेहीः कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने एनडीटीवी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो वह बचते नजर आए. उन्होंने कहा कि संजय कुमार एक विद्वान व्यक्ति हैं. उन्होंने अपनी गलती मान ली है. जब उन्होंने गलती मान ली है तो अब इस पर सवाल उठाना सही नहीं होगा. उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई संस्था इस तरह का डेटा देती है तो उसे वेरिफाई करना भी उसी का काम होता है.

टैगोर ने कहा कि हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है. हमें कई राज्यों से जानकारियां मिल रही हैं. कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, आंध्र जैसे राज्यों में अलग-अलग मॉडल हैं. राहुल गांधी ने कर्नाटक का मॉडल पकड़ा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले हम सोचते थे कि मोदी लहर की वजह से हम हार रहे हैं. लेकिन अब साफ हो चुका है कि ये जीत हेराफेरी करके हासिल की जा रही है. ऐसी ही हेराफेरी हमने कर्नाटक में पकड़ी है. बाकी राज्यों में भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं.

मनगढ़ंत बातों को मुद्दा बना रहेः उपेंद्र कुशवाहा

सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीटीवी से कहा कि विपक्ष जिसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा है, वह असल में कोई मुद्दा है ही नहीं. मनगढ़ंत बातें करके, बनावटी बातें बनाकर इसे मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं.

संजय कुमार ने माफी मांगते हुए क्या कहा?

चुनाव विश्लेषण करने वाली संस्था सीएसडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, "मैं महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं. 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा के आंकड़ों की तुलना करते समय गलती हुई. हमारी डेटा टीम की तरफ से गलत पढ़ा गया था. ट्वीट को बाद में हटा दिया गया है. मेरा किसी भी प्रकार की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था."

दरअसल संजय कुमार ने जिस पोस्ट को लेकर माफी मांगी है, वह 17 अगस्त को शेयर की गई थी. सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे स्क्रीनशॉट के मुताबिक, इस पोस्ट में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा चुनाव में दी सीटों पर मतदाताओं की संख्या में अंतर देखा गया था. कथित तौर पर इसी के आधार पर राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में जुलाई और नवंबर 2024 के बीच बीजेपी के पक्ष में 47 लाख वोटरों में हेरफेर किया गया था.

