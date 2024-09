Crown Prince of Abu Dhabi reached Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के निमंत्रण पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंच गए. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर अतिथियों का स्वागत किया. अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में जायद अल नाहयान की यह पहली भारत यात्रा है. इस यात्रा में उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात सरकार के कई मंत्री और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है.

🇮🇳-🇦🇪| A new milestone in a historic relationship.



His Highness Shk Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi arrived in Delhi on his first official visit to India.



Warmly received by @CimGOI @piyushgoyal and accorded a ceremonial welcome. pic.twitter.com/ZDDDDP6ppw