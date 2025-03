सुनीता विलियम्स की वापसी के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर से क्रू-10 मिशन लॉन्च

नासा, स्पेसएक्स ने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए मिशन लॉन्च कर दिया गया है. फाल्कन 9 रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में तकनीकी खराबी के कारण इश मिशन को 24 घंटे की देरी से लॉन्च किया गया है.

सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, जो बोइंग के स्टारलाइनर की समस्याओं के कारण हुआ है. यदि क्रू-10 मिशन सफल होता है, तो विलियम्स और विल्मोर के 20 मार्च के बाद आईएसएस से प्रस्थान करने की उम्मीद है.

