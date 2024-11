खरगे बोले- 'बंटेंगे तो कटेंगे' कहना साधु का काम नहीं, अब योगी ने कांग्रेस चीफ को याद दिलाया बरसों पुराना 'दर्द'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विवादास्पद बयान दिया था. इसे लेकर सियासी हंगामा बढ़ता जा रहा है. खरगे ने योगी आदित्यनाथ के 'गेरुआ वस्त्र' को लेकर एक टिप्पणी की थी. अब मंगलवार को CM योगी आदित्यनाथ ने उनपर पलटवार किया है. योगी ने कहा, "मैं एक योगी हूं. एक योगी के लिए देश पहले होता है. खरगे जी आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है."

यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को महाराष्ट्र के अचलपुर में एक चुनावी जनसभा के दौरान ये बातें कही. खरगे के बयान का जिक्र करते हुए योगी ने कहा, "पिछले 3 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी मुझपर नाराज हैं. मैं कह रहा हूं खरगे जी एक योगी के लिए देश सबसे पहले है. मेरे नेता मोदी जी के लिए देश पहले है. लेकिन आपके लिए कांग्रेस का तुष्टीकरण सर्वोपरि है."

वोट बैंक के खातिर भूल गए परिवार का बलिदान

CM योगी ने कहा, "मल्लिकार्जुन खरगे का गांव हैदराबाद के निजाम के अधीन था. भारत जब अंग्रेजों के अधीन था, तो उस समय कांग्रेस का नेतृत्व मुस्लिम लीग के साथ मिलकर मौन बना हुआ था. इसीलिए मुस्लिम लीग उस समय हिंदुओं को चुन चुनकर मार रहा था. इसी आग में मल्लिकार्जुन खरगे का गांव भी जलाया गया था, जिसमें इनकी मां और परिवार की मौत हो गई. लेकिन खरगे ये सब नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा कहेंगे तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा. वो वोट बैंक के खातिर अपने परिवार का बलिदान भूल गए."

