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जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-NC गठबंधन में बढ़ीं दूरियां, उमर सरकार में शामिल होने के संकेत नहीं

जम्मू-कश्मीर में कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होने के संकेत नहीं दिए हैं.

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जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-NC गठबंधन में बढ़ीं दूरियां, उमर सरकार में शामिल होने के संकेत नहीं
कैबिनेट विस्तार से पहले कांग्रेस-NC के रिश्तों में खटास
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जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस के शामिल होने की संभावना कम है. कैबिनेट के संभावित विस्तार से पहले पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने फैसले के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है. हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सरकार में शामिल होने का नया प्रस्ताव दिया है, लेकिन पार्टी मंत्रियों की परिषद में शामिल होने से हिचकिचाती दिख रही है.

पिछले साल अक्टूबर में राज्यसभा सीट बंटवारे में अपने सहयोगी दल पर धोखा देने का आरोप लगाने के बाद जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में दरारें और गहरी हो गईं.

राज्यसभा सीट विवाद से बढ़ी थी खटास

राज्यसभा सीट बंटवारे को लेकर हुए विवाद के बाद, जम्मू-कश्मीर कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी आलाकमान से NC के साथ गठबंधन की समीक्षा करने को भी कहा था. कांग्रेस के छह विधायक हैं और उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए उसका समर्थन अहम बना हुआ है.

केंद्र सरकार और उसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के पास केंद्र शासित प्रदेश में अहम मामलों पर व्यापक अधिकार होने के बावजूद, 6 साल से ज्यादा समय तक सीधे केंद्रीय शासन के बाद अक्टूबर 2024 में जम्मू-कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार बनी.

मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भी बना विवाद

दोनों पक्षों के बीच मतभेद चुनाव नतीजों के तुरंत बाद शुरू हो गए थे. छह विधायकों वाली कांग्रेस ने कैबिनेट में दो पद मांगे, जबकि 42 सीटें जीतने वाली NC ने एक पद की पेशकश की थी. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल क्षमता के 10% से अधिक नहीं हो सकती है. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 90 निर्वाचित विधायक हैं, जिसका अर्थ है केवल 9 मंत्री.

'राज्य का दर्जा बहाल होने तक सरकार में नहीं'

आखिरकार, कांग्रेस ने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता, तब तक वे सरकार में शामिल नहीं होंगे. नए प्रस्ताव के बाद भी कांग्रेस का कहना है कि सरकार में शामिल होने पर उनका रुख वही है.
कांग्रेस महासचिव गुलाम अहमद मीर ने कहा, 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है. हमारा रुख वही है.'

अब तक, उमर अब्दुल्ला केवल पांच मंत्रियों के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं. चार उनकी अपनी पार्टी से और एक निर्दलीय सदस्य. कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार में बहुत ज्यादा देरी को लेकर NC में बेचैनी है.

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