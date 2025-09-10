विज्ञापन
विशेष लिंक

नेपाल हिंसा में कांग्रेस को क्‍यों नजर आ रही साजिश, मनीष तिवारी बोले- सतर्क रहने की जरूरत

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नेपाल में हुई हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई है. उन्‍होंने कहा कि नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों हुआ, वो महज संयोग नहीं है.

Read Time: 2 mins
Share
नेपाल हिंसा में कांग्रेस को क्‍यों नजर आ रही साजिश, मनीष तिवारी बोले- सतर्क रहने की जरूरत
नेपाल से पहले बांग्‍लादेश में भी ऐसा ही हुआ...
नई दिल्‍ली:

Nepal Protest: नेपाल में हिए हिंसक प्रदर्शन पर कांग्रेस का बयान सामने आया है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नेपाल में हुई हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई है. उन्‍होंने कहा कि नेपाल में जो पिछले कुछ दिनों हुआ, वो महज संयोग नहीं है. नेपाल से पहले बांग्‍लादेश में भी ऐसा ही हुआ था. क्‍या नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन किसी साजिश का हिस्‍सा हैं, इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है. दक्षिण एशियाई देशों को सतर्क रहने की जरूरत है. 

मनीष तिवारी ने बांग्‍लादेश में हुई हिंसा को याद करते हुए कहा, 'साल 2024 जुलाई में जो बांग्‍लादेश में हुआ था, जिससे शेख हसीना की सरकार गिरी थी. 2025 अगस्‍त में जो नेपाल में हुआ, जिससे केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी है. आज भी नेपाल में परिस्थितियां संवेदनशील हैं. ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है. इसकी गहराई में जाने की बहुत जरूरत है.'

कांग्रेस सांसद ने सवाल उठाया कि क्‍या ये सही मायनम में जमीनी आंदोलन है? या फिर इस आंदोलन में ऐसी शक्तियों का दखल है, जो दक्षिण एशिया में अस्थिरता फैलाना चाहती हैं. ऐसे में दक्षिण एशियाई देशों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. अगर इसकी गहराई में जाएंगे, तो बहुत कुछ स्थिति साफ हो सकती है. 

बता दें कि नेपाल में पिछले कुछ दिनों से जेन-जी के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कारण काठमांडू का त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद करना पड़ा. प्रदर्शनकारी सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधों के खिलाफ सड़कों पर उतरे. इस हिंसा में कुछ लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं. मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना को तैनात किया गया है.

ये भी पढ़ें :- हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे हजारों भारतीय, जानें नेपाल-भारत बॉर्डर के कैसे हैं हालात?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Congress On Nepal Violence, Manish Tiwari On Nepal Violence
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com