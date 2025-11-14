Anta Bypoll: बिहार में हार पर राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया सदमा

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के लिए शुक्रवार का दिन बिहार से तो गुड न्‍यूज लेकर आया लेकिन एक जगह ऐसा भी रही जहां से पार्टी को निराशा हाथ लगी. राजस्‍थान की अंता सीट के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे भी 14 नवंबर को आ गए और यह नतीजे निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ झटके की तरह हैं. यहां पर कांग्रेस उम्‍मीदवार को जीत मिली है. राजस्‍थान में पार्टी अभी अपनी सरकार के दो साल पूरे करने वाली है लेकिन उपचुनाव के नतीजे इशारा करते हैं कि शायद वोटर्स पार्टी की कुछ नितियों से खुश नहीं हैं.

किसको मिले कितने वोट

चुनाव आयोग के अनुसार बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्‍मीदवार प्रमोद जैन भाया ने अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी उम्‍मीदवार मोरपाल सुमन को 15612 वोटों के अंतर से हराया है. भाया को 69,571 वोट्स मिले हैं. सुमन को 53,959 वोट्स मिले और उन्‍होंने अपने प्रतिद्वंदी और कांग्रेस के बागी नरेश मीणा को 159 वोटों से हराया और दूसरे स्‍थान पर रहे. इस सीट पर कुल 15 उम्‍मीदवार अपनी किस्‍मत आजमा रहे थे. बीजेपी के नेता कांवर लाल मीणा एक आपराधिक मामले में दोषी साबित हुए और इस तरह से इस सीट पर उपचुनाव का रास्‍ता साफ हुआ.

2023 की हार का बदला!

कांवर लाल मीणा ने साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में तत्‍कालीन सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री भाया को हराया था. भाया ने उपचुनाव में अपनी जीत का श्रेय मतदाताओं के मूड में बदलाव को दिया. उन्होंने बारां में मीडिया से कहा, 'पिछले चुनावों में लोग भाजपा के आश्वासनों से गुमराह हुए थे, लेकिन इस बार उन्होंने हमें अपना विश्वास दिया है.' भाया की जीत कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत और सत्तारूढ़ भाजपा के लिए शर्मिंदगी की बात है.

बीजेपी के लिए बड़ी बात

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत पर कहा, 'मैं अंता के लोगों को कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए सलाम करता हूंं. यह भाजपा सरकार की दो साल की परीक्षा थी और वह विफल रही.' उन्होंने कहा, 'मतदाताओं ने 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले एक कड़ा संदेश दिया है. मुझे विश्वास है कि कांग्रेस 2028 का चुनाव जीतेगी.'



डोटासरा ने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने अंता में दो बार प्रचार किया, मंत्री वहां रुके और वरिष्‍ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने भी इस क्षेत्र में डेरा डाला, लेकिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि राज्य में सत्ता में आने के दो साल बाद ही भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर शुरू हो गई है.