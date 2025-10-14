विज्ञापन
आरोपी अफसरों की गिरफ्तारी हो... चंडीगढ़ में दिवंगत IPS के परिवार से मिले राहुल गांधी ने रखी मांग

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे. उन्होंने दिवंगत आईपीएस वाई. पूरन कुमार के परिवारवालों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया.

Haryana IPS late Y Puran Kumar
चंडीगढ़:

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे. उन्होंने सुसाइड करने वाले हरियाणा के आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, एक्शन लीजिए, अफसर पर कार्रवाई कीजिए और परिवार पर जो दबाव है, उसे हटाइए. क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, ऐसे आरोपी अफसरों को गिरफ्तारी होनी चाहिए. पीड़ित परिवार से हुईं बातों और उनकी मांगों पर राहुल गांधी ने कहा, उनका अपमान किया. उनका करियर खत्म किया और अब उनके परिवार का सम्मान जल्द से जल्द वापस किया जाए. परिवार की ये मांगें एकदम जायज हैं. ये सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, पूरे दलित समाज से जुड़ा मुद्दा है.

इससे पहले राहुल गांधी ने आईपीएस अफसर के परिवार से मुलाकात कर शोक संतृप्त परिजनों को ढांढस बंधाया. एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी 11.08 बजे पर पूरन कुमार के आवास पर पहुंचे थे. पूरन कुमार के कथित आत्महत्या मामले को लेकर हरियाणा सरकार की आलोचना के बीच राहुल गांधी का यह दौरा हुआ है. वर्ष 2001 बैच के आईपीएस अफसर ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी.

आठ पेज का फाइनल नोट, जो कथित तौर पर कुमार द्वारा लिखा गया था, उसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत आठ सीनियर आईपीएस अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोपों के बीच रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरानिया का भी तबादला कर दिया गया है. नोट में जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. दिवंगत आईपीएस अधिकारी की पत्नी की मांग है कि एफआईआर में शत्रुजीत कपूर और बिजरानिया का नाम भी दर्ज किया जाए. 

Rahul Gandhi, Chandigarh, Haryana IPS Late Y Puran Kumar
