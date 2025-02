'अंकल सैम' ने एक बार फिर कांग्रेस को मुश्किल में डाला, जानें इस बार उन्होंने क्या कहा है

सैम पित्रोदा के एक बयान पर फिर विवाद हो गया है. पित्रोदा कांग्रेस का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम देखने वाली ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं. दरअसल पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. उन्होंने कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए. उनके इस बयान की बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बीजेपी ने कांग्रेस पर चीन के प्रति साफ्ट कार्नर रखने का आरोप लगाया है. सैम के इस बयान को उनका निजी बताते हुए कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया है. एक साल के अंदर ऐसा तीसरा मामला है, जब सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस को परेशानी उठानी पड़ी है. आइए देखते हैं कि सैम पित्रोदा ने कब-कब विवादास्पद बयान दिए हैं.

पिछले साल लोकसभा के चुनाव कराए गए थे. इस दौरान सैम पित्रोदा के दो बयानों ने कांग्रेस असहज कर दिया था. लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जब जोरों पर था, तो पित्रोदा ने नौ मई को अंग्रेजी अखबार 'स्टेटमैन' को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "हम भारत जैसे विविधता से भरे देश को एकजुट रख सकते हैं, जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोगों की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं. इससे फर्क नहीं पड़ता. हम सब भाई-बहन हैं."

