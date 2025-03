'भारत मदद करने के लिए तैयार', पीएम मोदी ने म्यांमार-थाइलैंड में आए भूकंप पर जताई चिंता

Myanmar-Thailand Earthquake: म्यांमार (Myanmar Earthquake) और थाईलैंड में भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है. पीएम मोदी ने भूकंप (PM Modi On Earthquake) में हुई इन घटनाओं पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि भूकंप के बाद की स्थिति से वह बहुत ही चिंता में हैं. सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए वह प्रार्थना कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारत म्यांमार और थाईलैंड की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है. उन्होंने इस मामले में अपने अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं. इसके साथ ही विदेश मंत्रालय से भी म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है.

Concerned by the situation in the wake of the Earthquake in Myanmar and Thailand. Praying for the safety and wellbeing of everyone. India stands ready to offer all possible assistance. In this regard, asked our authorities to be on standby. Also asked the MEA to remain in touch…