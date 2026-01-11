त्रिपुरा के कुमारघाट में सांप्रदायिक तनाव,इंटरनेट बंद और धारा 163 लागू,सब्सक्रिप्शन विवाद से भड़की हिंसा

त्रिपुरा के उनाकोटी जिले के कुमारघाट सब-डिवीजन में शनिवार को सांप्रदायिक तनाव फैल गया, जिसके बाद राज्य सरकार ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दीं और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए. पुलिस सूत्रों के अनुसार, झड़पों और आगजनी की घटनाओं में कम से कम पांच से छह लोग घायल हुए हैं, जबकि कई घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया.

तनाव की शुरुआत एक विवाद से हुई, जब फातिक रॉय थाना क्षेत्र के सैदारपार इलाके में कुछ युवकों ने लकड़ी से लदे एक वाहन को रोककर सामुदायिक मेले के लिए चंदा मांगा. इस दौरान दो समूहों के बीच बहस हुई, जो जल्द ही सांप्रदायिक रंग ले बैठी. पुलिस ने बताया कि स्थिति बिगड़ने पर भीड़ ने संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, आगजनी की और एक धार्मिक स्थल को भी क्षति पहुंचाई.

घटनाओं के बाद कुमारघाट के एसडीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी. साथ ही, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गईं ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके. पुलिस ने आठ लोगों को हिरासत में लिया है और इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती कर फ्लैग मार्च किया गया.

सूत्रों के अनुसार, विवाद तब और बढ़ गया जब शिमुलतला क्षेत्र में एक परिवार ने चंदा देने से इनकार कर दिया. इसके बाद एक समुदाय के लोगों ने कथित तौर पर संपत्तियों को आग लगा दी और एक धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया. जवाबी कार्रवाई में दूसरी ओर से भी हिंसा हुई.

राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है. सभी राजनीतिक दलों ने हिंसा की निंदा करते हुए शांति की अपील की है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन सतर्क है और हालात पर नजर रखे हुए है.

