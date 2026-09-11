गुजरात तट पर बड़ा हादसा, दो जहाजों के बीच हुई टक्कर, 21 लोगों को बचाया गया

गुजरात के कांडला पोर्ट के पास बड़ा हादसा हुआ है. कांडला के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास दो मर्चेंट जहाज आपस में टकरा गए. हादसे के बाद इंडियन कॉस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब तक 21 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है. जानकारी के अनुसार जहाज पर 24 क्रू मेंबर्स थे.
इंडियन कॉस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू
इंडियन कॉस्ट गार्ड ने एक्स पर इस घटना की जानकारी दी. ICG ने लिखा, 'कांडला बंदरगाह के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास दो मालवाहक जहाज, MV KMAX EMPEROR और MV TRUE MARINER, आपस में टकरा गए. इसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. कोस्ट गार्ड ने MV KMAX EMPEROR पर सवार 24 में से 21 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. हालांकि जहाज के संचालन और जरूरी कामकाज के लिए 3 क्रू मेंबर अभी भी जहाज पर मौजूद हैं.
Following a collision between merchant vessels MV KMAX EMPEROR and MV TRUE MARINER off outer anchorage OTB Kandla, @IndiaCoastGuard launched a swift rescue operation, leading to safe evacuation of 21 of the 24 crew members aboard MV KMAX EMPEROR. 3 crew members remain onboard to… pic.twitter.com/nJCsfPkBbT— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 11, 2026
इसके साथ ही कॉस्ट गार्ड ने समुद्र में किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इस काम में वह शिपिंग महानिदेशालय, केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है. कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वह पूरी तरह सतर्क है और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ गुजरात के तटीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है.
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