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गुजरात तट पर बड़ा हादसा, दो जहाजों के बीच हुई टक्कर, 21 लोगों को बचाया गया

गुजरात के कांडला पोर्ट के बाहरी एंकरेज क्षेत्र में दो मर्चेंट जहाज आपस में टकरा गए. हादसे के बाद भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 24 में से 21 क्रू मेंबरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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गुजरात तट पर बड़ा हादसा, दो जहाजों के बीच हुई टक्कर, 21 लोगों को बचाया गया
कांडला पोर्ट के पास समुद्री हादसा
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गुजरात के कांडला पोर्ट के पास बड़ा हादसा हुआ है. कांडला के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास दो मर्चेंट जहाज आपस में टकरा गए. हादसे के बाद इंडियन कॉस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अब तक 21 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है. जानकारी के अनुसार जहाज पर 24 क्रू मेंबर्स थे. 

इंडियन कॉस्ट गार्ड ने किया रेस्क्यू

इंडियन कॉस्ट गार्ड ने एक्स पर इस घटना की जानकारी दी. ICG ने लिखा, 'कांडला बंदरगाह के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास दो मालवाहक जहाज, MV KMAX EMPEROR और MV TRUE MARINER, आपस में टकरा गए. इसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. कोस्ट गार्ड ने MV KMAX EMPEROR पर सवार 24 में से 21 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. हालांकि जहाज के संचालन और जरूरी कामकाज के लिए 3 क्रू मेंबर अभी भी जहाज पर मौजूद हैं.

इसके साथ ही कॉस्ट गार्ड ने समुद्र में किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. इस काम में वह शिपिंग महानिदेशालय, केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है. कोस्ट गार्ड ने कहा है कि वह पूरी तरह सतर्क है और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के साथ-साथ गुजरात के तटीय पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लगातार निगरानी कर रहा है.

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