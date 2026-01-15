दिल्ली में आज इतनी ठंड और कोहरा, फ्लाइट डिले, एयरपोर्ट पर हीटर में हाथ सेंकते दिखे यात्री

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हैं. बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक हालात इतने खराब रहे कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर कई उड़ानों में देरी हुई. एयरपोर्ट पर यात्री हीटर के पास हाथ सेंकते नजर आए. गुरुवार को दिन चढ़ने के साथ ठंड में और अधिक बढ़ोतरी हुई है.

#WATCH | Delhi | As cold waves grip the national capital, few flights are delayed at IGI Airport due to fog.



(Visuals from Indira Gandhi International Airport) pic.twitter.com/ysKP7xjQA6 — ANI (@ANI) January 15, 2026

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में "घने कोहरे" के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. चेतावनी में कहा गया है कि मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर दिल्ली, उत्तर पश्चिम, दक्षिण दिल्ली और दक्षिण पश्चिम के कई हिस्सों में विजिबिलिटी बेहद कम रहेगी.

गुरुग्राम में तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. मौसम विभाग ने गुरुवार को शीतलहर की आशंका जताई है. कोहरे के कारण सड़क और हवाई यातायात दोनों प्रभावित हुए हैं. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों का शेड्यूल बिगड़ गया है और यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा.

IMD के अनुसार, 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. अधिकतम तापमान अचानक बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान भी लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. हालांकि, 20 से 25 जनवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है. इससे तापमान फिर से गिर सकता है और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का मिश्रण भी विजिबिलिटी को और खराब कर रहा है. ऐसे हालात में यात्रियों को यात्रा से पहले उड़ानों की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है. एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए हीटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वे ठंड से बच सकें. वहीं, रेलवे और सड़क मार्ग पर भी कोहरे का असर दिख रहा है. कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट्स और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.