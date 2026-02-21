विज्ञापन
विशेष लिंक

कोयंबटूर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने की 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत, मुफ्त वाई-फाई और डिजी यात्रा लॉन्च

केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि अब तक 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ‘उड़ान यात्री कैफे’ में कम कीमत में भोजन का लाभ उठाया है. इस सुविधा को अब पांच और हवाई अड्डों तक बढ़ाया गया है. 

Read Time: 2 mins
Share
कोयंबटूर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ने की 'उड़ान यात्री कैफे' की शुरुआत, मुफ्त वाई-फाई और डिजी यात्रा लॉन्च

देशभर में हवाई यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई सुविधाओं की शुरुआत की है. नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई सेवाओं का उद्घाटन किया. इन पहलों का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को आसान, सम्मानजनक और सुविधाजनक बनाना बताया गया है.

देश के 44 एयरपोर्ट्स पर नई सुविधाएं

सरकार ने एक साथ 44 हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए नई सुविधाएं शुरू की हैं. इनमें ‘उड़ान यात्री कैफे', मुफ्त वाई-फाई, डिजी यात्रा, फ्लाईब्ररी (पुस्तकालय) और बच्चों के लिए किड्स ज़ोन शामिल हैं. मंत्रालय के अनुसार, इन सेवाओं से यात्रियों को किफायती भोजन, डिजिटल एंट्री और बेहतर इंतजार का अनुभव मिलेगा.

उड़ान यात्री कैफे और मुफ्त वाई-फाई का विस्तार

मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि अब तक 10 लाख से ज्यादा यात्रियों ने ‘उड़ान यात्री कैफे' में कम कीमत में भोजन का लाभ उठाया है. इस सुविधा को अब पांच और हवाई अड्डों तक बढ़ाया गया है. डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने के लिए 39 एयरपोर्ट्स पर मुफ्त वाई-फाई शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी.

डिजी यात्रा और स्मार्ट ट्रैवल की दिशा में कदम

तेजी से डिजिटल हो रही एविएशन इंडस्ट्री के बीच 6 नए हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च की गई है. इस तकनीक के जरिए यात्रियों को बिना कागजी प्रक्रिया के तेजी से एंट्री और बोर्डिंग की सुविधा मिलेगी. मंत्रालय का कहना है कि इससे एयरपोर्ट पर लंबी कतारों की समस्या कम होगी.

कोयंबटूर एयरपोर्ट को मिलेगा नया टर्मिनल

दक्षिण भारत की उद्यमशील राजधानी माने जाने वाले कोयंबटूर में बढ़ते यात्रियों को देखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. मंत्री नायडू ने कहा कि यहां 1.2 करोड़ यात्रियों की सालाना क्षमता वाला अत्याधुनिक टर्मिनल भवन बनाया जाएगा. साथ ही विस्तारित सिक्योरिटी होल्ड एरिया का भी उद्घाटन किया गया है, जिससे सुरक्षा और यात्री सुविधा दोनों बेहतर होंगी.

यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर जोर

मंत्रालय का कहना है कि इन पहलों का मकसद सिर्फ बुनियादी ढांचा बढ़ाना नहीं, बल्कि यात्रियों को सम्मानजनक और सहज अनुभव देना है. उड़ान यात्री कैफे से लेकर किड्स ज़ोन तक, इन सुविधाओं से एयरपोर्ट को अधिक यात्री-हितैषी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Coimbatore Airport, Digi Yatra, Airport Facilities, News Latest
Get App for Better Experience
Install Now