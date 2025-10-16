विज्ञापन
CM भगवंत मान ने बेंगलुरु में उद्यमियों को दिया निवेश का न्योता, बताया पंजाब क्यों है बेस्ट

सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की औद्योगिक प्रगति ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेंगलुरु में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठकें कीं और राज्य को दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेश स्थलों में से एक बताया. उन्होंने पंजाब को अपार संभावनाओं की धरती बताते हुए नामी कंपनियों को निवेश का निमंत्रण दिया. सीएम ने दावा किया कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली उपलब्ध करा रही है. उद्यमियों को राज्य के बुनियादी ढांचे, कुशल मानव संसाधन और अनुकूल औद्योगिक वातावरण का लाभ उठाना चाहिए.

सीएम ने कहा कि पंजाब की औद्योगिक प्रगति ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 4.7 लाख से अधिक रोजगार तैयार होने की संभावना है. पंजाब में आज नेस्ले, क्लास, फ्रायडनबर्ग, कारगिल, वरबियो, डैनोन जैसी कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं. जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्पेन आदि देशों के निवेश पंजाब की वैश्विक पहुंच को दर्शाते हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य में निवेश फ्रेंडली माहौल तैयार किया है. राज्य सरकार की नीतियों के कारण पंजाब कारोबार की सहजता के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने "फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल" की शुरुआत की है, जो भारत का सबसे एडवांस सिंगल विंडो सिस्टम है. यह पोर्टल सिंगल एंट्री और एग्जिट के साथ 150 से अधिक सरकारी-से-व्यवसाय (जी2बी) सेवाएं प्रदान करता है.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार ने ऑफलाइन आवेदन की अनिवार्यता खत्म कर दी है और “पंजाब राइट टू बिज़नेस एक्ट” के तहत 125 करोड़ रुपए तक के योग्य प्रोजेक्ट्स को सिर्फ पांच दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है. 

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब बड़े नियामक सुधार करने वाला पहला राज्य है, जिसमें 45 दिनों के भीतर समयबद्ध मंजूरी, डीम्ड अप्रूवल, एस्केलेशन तंत्र और प्रमुख लाइसेंसों की वैधता अवधि में वृद्धि शामिल है. उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप अलर्ट, एआई चैटबॉट और कॉल सेंटर के माध्यम से निवेशक सहायता रियल टाइम जवाबदेही सुनिश्चित करती है. इसके अलावा डिजिटल सीआरओ रिपोर्ट, फायर एनओसी की बढ़ी हुई वैधता और लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन जैसी व्यवस्थाएं प्रक्रियाओं को और सरल बना रही हैं.

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के छठे संस्करण के लिए आमंत्रित किया और बताया कि यह सम्मेलन 13, 14 और 15 मार्च 2026 को मोहाली (पंजाब) में आयोजित होगा.

