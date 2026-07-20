अभिजीत दीपके हिरासत में... CJP प्रवक्ता सौरव दास का दावा, प्रोटेस्ट की बड़ी बातें

कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बुलाए गए 'संसद मार्च' के बीच खबर आई कि कुछ प्रदर्शनकारी दिल्ली के ओखला स्थित NTA के दफ्तर में घुस चुके हैं. इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ओखला स्थित NTA दफ्तर में प्रदर्शनकारियों के सुरक्षा घेरा तोड़कर घुसने की खबरें पूरी तरह गलत और बेबुनियाद हैं. पुलिस के मुताबिक, "NTA दफ्तर में हालात सामान्य और शांतिपूर्ण हैं, किसी तरह की सुरक्षा में सेंध नहीं लगी है. परीक्षा परिणाम को लेकर शिकायत करने आए 5 से 7 अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को एनटीए अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी गई थी."

पुलिस ने कहा कि मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है. दिल्ली पुलिस ने सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करने की अपील की है.

सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के हजारों समर्थक संसद तक मार्च करने के लिए दिल्ली में जमा हुए थे. पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, फिर भी वे वहां पहुंचे. प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठियों का भी इस्तेमाल किया. प्रदर्शन कर रहे लोगों में ज्यादातर युवा शामिल थे, जो जंतर-मंतर पर 'चलो संसद' मार्च के लिए जमा हुए थे.

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'संसद मार्च' की बड़ी बातें