अहमदाबाद प्लेन घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री बोले; 'अभी जांच चल रही है, भारतीय एविएशन बनेगी सर्वश्रेष्ठ'

12 जून 2025 के दिन गुजरात के अहमदाबाद में एअर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे का शिकार हो गया था. इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के साथ 270 लोगों की जान चली गई थी. विमान दुर्घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु ने अपडेट दिया है. उन्होंने कहा है,

#WATCH | Dehradun, Uttarakhand: On Ahmedabad Air India plane crash, Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu says, "Rules are already in place, they are global standard safety rules. By following the same, we have seen a growth in civil aviation - in last 10 years, no… pic.twitter.com/2leS9m0Uyr