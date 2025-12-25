विज्ञापन
स्कूल में चल रहा था क्रिसमस सेलिब्रेशन.. तभी छोटे बच्चों के बीच लाठी भांजने लगे लोग, आखिर नागौर में हुआ क्या?

आरोप है कि आरोपी युवकों ने कहा कि वे सांता क्लॉज को नहीं देखना चाहते और इसके बाद स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. डंडों से लैस युवकों को देखकर बच्चे घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे.

स्कूल में हुए बवाल की जांच कर रही है नागौर पुलिस
नागौर:

राजस्थान के नागौर के एक स्कूल में क्रिसमस के मौके पर एकाएक उस समय अफरा-तफरी मच गई जब कुछ युवकों ने वहां जमकर उत्पात मचाया. बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए आयोति इस कार्यक्रम में आरोपी युवक डंडों के साथ घुस गए. आरोप है कि इस दौरान इन युवकों ने जमकर तोड़फोड़ की साथ ही स्टाफ के साथ मारपीट भी की गई. इतना ही नहीं इन आरोपियों ने स्टाफ को जान से मारने की धमकी तक दे डाली. मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने अभी तक तीन युवकों को हिरासत में ले लिया है. 

पुलिस की जांच में पता चला कि नागौर के निजी स्कूल में क्रिसमस डे के मौके पर खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए स्कूल परिसर को क्रिसमस थीम पर सजाया गया था. बच्चे सांता क्लॉज के साथ खुशियां मना रहे थे. इसी दौरान अचानक कुछ युवक स्कूल पहुंचे और जबरन परिसर में घुस गए.इसके बाद उन्होंने वहां बवाल करना शुरू कर दिया. 

आरोप है कि आरोपी युवकों ने कहा कि वे सांता क्लॉज को नहीं देखना चाहते और इसके बाद स्कूल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. डंडों से लैस युवकों को देखकर बच्चे घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे. घटना के दौरान स्कूल स्टाफ के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई. स्कूल परिसर में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया।

स्कूल प्रशासन के अनुसार कार्यक्रम सिर्फ छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए था. अचानक युवक अंदर घुसे और हंगामा शुरू कर दिया. बच्चों बुरी तरह से डर गए हैं. इन युवकों ने हमारे साथ भी मारपीट की गई और धमकी दी. घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया. पुलिस ने इस मामले में तीन युवकों को मौके से हिरासत में लिया है।

