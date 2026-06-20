मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की आम जनता को बड़ी राहत दी है. सीएम ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत अमर जवान ज्योति से जेसीटीएसएल की 29 अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक बसों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भीलवाड़ा में भी 18 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया. इन बसों के चलने से स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी परिवहन में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए यशस्‍वी प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अगस्त 2023 में पीएम ई-बस सेवा योजना शुरू की. केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के डिपो निर्माण, इलेक्ट्रिक वर्क और संचालन में राज्‍य सरकार को सहायता दी जा रही है. इसके तहत इलेक्ट्रिक बसों के चलने से शहरों में प्रदूषण को कम करने का काम किया जा रहा है.

राजस्थान के 8 जिलों को मिलेगा लाभ

उन्होंने कहा कि इस योजना में राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर तथा अजमेर का चयन हुआ है. केन्द्र सरकार द्वारा इन 8 जिलों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं. इसके अतिरिक्त भी 475 ई बसें स्वीकृत हुई हैं. इस प्रकार राजस्‍थान को कुल 1150 ई बसें मिलेंगी. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में दीपावली तक 675 ई बसें चलाई जाएंगी.

Photo Credit: X

बसों में लगे होंगे CCTV कैमरे

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक से सुसज्जित ये बसें विशेष रूप से दिव्‍यांगों, महिलाओं, विद्यार्थियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक एवं किफायती यात्रा का माध्यम बनेंगी. साथ ही, इन बसों में सीसीटीवी कैमरे होंगे जिनसे महिलाओं की सुरक्षा स‍ुनिश्चित की जा सकेगी, उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नागरिकों को आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए.

राजस्थान आने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा लाभ

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 555 ई-बसें शहरी परिवहन के लिए और 50 डबल डेकर ई-बस पर्यटकों के लिए उपलब्ध कराएगी. इसके क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है. यह कदम विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कड़ी साबित होगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले ढाई वर्ष में राजस्थान के पानी, बिजली, उद्योग, परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को नई गति प्रदान की है.

Photo Credit: X

मुख्यमंत्री ने जनता से की खास अपील

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हरियालो राजस्थान के जरिए पर्यावरण संरक्षण को मजबूती प्रदान कर रही है. इस अभियान के तहत अब तक लगभग 20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है. उन्होंने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधारोपण करने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति पर इलेक्ट्रिक बस का विधिवत पूजन कर अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने बस में पैनिक बटन, एसी और सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाओं की जानकारी ली. साथ ही, चालक और परिचालक से बातचीत की। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने टिकट लेकर अमर जवान ज्योति से स्टेट हेंगर तक इलेक्ट्रिक बस में सफर किया.

Photo Credit: X

कार्यक्रम में विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष, जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रवि जैन एवं जेसीटीएसएल के अन्य अधिकारियों सहित आमजन उपस्थित रहे। वहीं, भीलवाड़ा से विधायक उदयलाल भडाणा, अशोक कोठारी सहित आमजन वीसी के जरिए कार्यक्रम में जुड़े.

ये भी पढ़ें- नीट री-एग्जाम से पहले कई सोशल मीडिया ग्रुप IB की रडार पर, जयपुर में अब तक 30 संदिग्धों से पूछताछ