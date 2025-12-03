लड़कियों ने जमकर काटा बवाल, समझाने पहुंचे पड़ोसियों पर एसिड-ब्लेड से किया हमला, जानें वजह

छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां पर चार लड़कियों ने मोहल्ले के लोगों पर अचानक एसिड और ब्लेड से हमला कर दिया. दोनों के बीच मामूली समझाइश के लिए शुरू हुई बातचीत देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई. एसिड हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई.

लड़कियों ने किया एसिड से हमला

दुर्ग के एक मोहल्ले में सोमवार देर रात कुछ लड़कियां अचानक हाथ में बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला एसिड लेकर बाहर आईं और वहां बातचीत कर रहे लोगों के चेहरों पर फेक दिया. कोई कुछ समझ ही नहीं पाया और चीख-पुकार मच गई. हैरान करने वाला ये मामला दुर्ग के सिद्धार्थ नगर इलाके का है. पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं.आसपास के लोगों का आरोप है कि लड़कियां अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थीं. वह अक्सर बाहरी लोगों को अपने घर बुलाती थीं और ड्रग्स लेती थीं. इससे इलाके के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा था.

समझाने पहुंचे लोगों पर फेंका एसिड

यह घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे हुई. कई लोग बातचीत के लिए लड़कियों के घर पहुंचे थे. उन्होंने लड़कियों को अनजान पुरुषों को पड़ोस में न बुलाने की चेतावनी दी. देखते ही देखते ये बातचीत दुश्मनी में बदल गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लड़कियां अचानक गुस्से से लाल हो गईं, वे अपने घर के अंदर गईं और एक टॉयलेट क्लीनर, जिसमें तेज़ाब और एक धारदार ब्लेड होने का शक था, लेकर बाहर आईं. उन्होंने अचानक ये तेजाब घर के बाहर खड़े लोगों पर फेंक दिया.

एसिड अटैक सेे मची अफरातफरी

लोगों के चेहरे और आंखों पर तेज़ाब पड़ते ही वहां चीख-पुकार मच गई. कई लोगों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा है. इसके बाद लड़कियों ने कथित तौर पर दूसरों पर ब्लेड से हमला कर दिया, जिससे उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए. संकरी गली में दहशत फैलते ही भीड़ पर पत्थर भी फेंके गए. हमला अचानक हुआ कि लोगों को सोचने समझने का समय ही नहीं मिला. कुछ ही मिनटों में, आस-पड़ोस में अफरा-तफरी मच गई. घायल लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे.

रात को कोतवाली पहुंचे दर्जनों लोग

इस घटना से गुस्साए दर्जनों लोग देर रात दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन पहुंचे और सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. बढ़ते तनाव और हमले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इनमें से कुछ लड़कियां छात्राएं हैं, जबकि अन्य नौकरीपेशा हैं.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

भिलाई के सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि सिद्धार्थ नगर के लोगों ने 4-5 लड़कियों के बीच झगड़े की सूचना दी थी. उन्होंने तेज़ाब और ब्लेड से हमला किया. लोग गुस्से में थे. हमने तुरंत मामला दर्ज कर गिरफ्तारियां कीं हैं. पीड़िता सोनी कुर्रे की आंख में चोट लगी थी. उन्होंने उस भयावह पल को याद करते हुए कहा कि हम लड़कियों से बाहर से लड़कों को न बुलाने की विनती करने गए थे. अचानक वे अंदर से तेज़ाब जैसी कोई चीज़ लेकर आईं और फेंक दिया. मेरी आंख में चोट लग गई. फिर उन्होंने सब पर चाकुओं और ब्लेड से हमला कर दिया.