5 शावकों के साथ बारिश में मस्ती करती नजर आई चीता 'गामिनी', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शेयर की वीडियो

दक्षिण अफ्रीकी चीता 'गामिनी' अपने पांच शावकों के साथ शुक्रवार की सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में बारिश का आनंद लेती दिखी. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट जिसमें 'गामिनी' अपने पांच शावकों के साथ मौज-मस्ती करते हुए दिखीं. बता दें इस साल मार्च महीने में अफ्रीकी मादा चीता 'गामिनी' ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छह शावकों को जन्म दिया था.

Cheetah Gamini with her 5 five cubs today morning enjoying the rain in Kuno National Park.



