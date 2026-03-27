विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

महिला पुलिसकर्मी बेटी ही निकली पिता की कातिल, 3 साल बाद पति ने ही खोली पोल, हैरान कर देगी ये खूनी कहानी

चंद्रपुर में एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने प्रेम संबंधों में बाधा बन रहे पुलिसकर्मी पिता की मिल्कशेक में जहर देकर हत्या कर दी. तीन साल तक छिपे रहे इस खूनी राज का खुलासा तब हुआ जब आपसी झगड़े के बाद पति ने ही पुलिस के सामने सच उगल दिया.

Read Time: 3 mins
Share
महिला पुलिसकर्मी बेटी ही निकली पिता की कातिल, 3 साल बाद पति ने ही खोली पोल, हैरान कर देगी ये खूनी कहानी
  • महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की हत्या की साजिश रची थी
  • मृतक जयंत बाल्लावार ने अपनी बेटी आर्या और उसके प्रेमी के संबंधों का विरोध किया था जिसके कारण हत्या हुई
  • आर्या ने अपने मौसेरे भाई की मदद से मिल्कशेक में जहर मिलाकर पिता की हत्या की और मौत को सामान्य माना गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला पुलिसकर्मी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है. महिला पुलिसकर्मी ने पिता को मिल्कशेक में जहर देकर मौत की नींद सुला दिया. इस खौफनाक साजिश का खुलासा घटना के 3 साल बाद तब हुआ, जब आरोपी बेटी का अपने ही पुलिसकर्मी पति से विवाद हो गया. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटी सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

क्यों ली पिता की जान?

जानकारी के अनुसार, 45 साल के मृतक जयंत बाल्लावार पुलिस विभाग में कार्यरत थे. उनकी बेटी आर्या बाल्लावार का प्रेम प्रसंग आशीष शेडमाके नामक युवक के साथ 2022 से चल रहा था. जयंत इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे. पिता के लगातार विरोध से तंग आकर आर्या ने उन्हें रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची.

कैसे दिया वारदात को अंजाम?

साजिश के तहत आर्या ने अपने मौसेरे भाई चैतन्य गेडाम की मदद ली. चैतन्य ने 5 हजार रुपये में जहर का इंतजाम किया. 25 अप्रैल 2023 को जब जयंत ड्यूटी पर जाने की तैयारी कर रहे थे, आर्या ने उनके मिल्कशेक में जहर मिला दिया. मिल्कशेक पीने के बाद जयंत जिलाधिकारी कार्यालय स्थित प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्हें चक्कर आया और उनकी मौत हो गई. उस समय मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण इसे सामान्य मौत मान लिया गया था.

यह भी पढ़ें: मैप, AI तकनीक, एल्गोरिदम... अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का फॉर्मूला

शादी के बाद खुला राज

पिता की मौत के बाद आर्या और आशीष ने शादी कर ली. लेकिन यह खूनी प्रेम कहानी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी. शादी के बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए. आशीष को उसके खराब व्यवहार के कारण पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था. इधर आर्या ट्रेनिंग के बाद ससुराल जाने के बजाय मायके में रहने लगी. इसी गुस्से और रंजिश में आकर पति आशीष शेडमाके ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया और अपनी ही पत्नी के जुर्म का पर्दाफाश कर दिया.

चार आरोपी गिरफ्तार

रामनगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी आर्या बाल्लावार, उसके पति आशिष, मौसेरे भाई चैतन्य और जहर सप्लाई करने वाले चौथे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल था.

(इनपुट: अभिषेक भट्टलिलवर)

यह भी पढ़ें: अंदर से कैसा दिखता है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? उद्घाटन से पहले PM मोदी ने शेयर की तस्वीरें

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chandrapur News, Chandrapur Murder, Maharashtra Crime, Maharashtra Crime Latest News, Maharashtra Crime Live Updates
Get App for Better Experience
Install Now