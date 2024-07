एक्सीडेंट से पहले सुनी तेज धमाके की आवाज... चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा

गुरुवार दोपहर उत्तर प्रदेश के गोंडा-मनकापुर रेल रूट पर मोतीगंज-झिलाही स्टेशनों के बीच चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में ट्रेन के एसी डिब्बे डिरेल होकर पलट गए. हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं. इस बीच ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे को लेकर बड़ा दावा किया है. चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट का दावा है कि उन्होंने एक्सीडेंट से पहले धमाके की आवाज सुनी थी. हालांकि, रेलवे की तरफ से धमाके को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है.

जानकारी के मुताबिक, ट्रेन में कुल 23 कोच लगे थे. इनमें से 21 बोगियां डिरेल हो गईं. डिरेल हुई बोगी में 5 AC कोच, 1 पैंट्री, 1 जनरल और 14 कोच स्लीपर के हैं.

