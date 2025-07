पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्‍टर चंदन मिश्रा की हत्‍या मामले में बिहार पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्‍हें अलीपुर अपर मुख्‍य न्‍यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) कोर्ट में पेशी कराने के बाद पटना लाया जा रहा है. इन आरोपियों में शूटर तौसीफ खान भी शामिल है. कोर्ट से दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद बिहार एसटीएफ पटना के लिए रवाना हो चुकी है. इससे पहले गिरफ्तारी के मामले में पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कर के जानकारी दी थी.

#WATCH | Jharkhand: Four accused in the Patna Paras Hospital murder case being taken to Patna by Bihar STF, cross Dhanbad. pic.twitter.com/4zvBhbNuSK