PM मोदी और अमित शाह समेत कई नेताओं ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल (ICC Champions Trophy Final) मुकाबले में रविवार को भारत ने न्‍यूजीलैंड को चार विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही भारत चैपियंस ट्रॉफी में सबसे सफल टीम बन गई है. भारत की जीत के साथ ही देश भर में जश्‍न शुरू हो गया. क्रिक्रेट प्रेमी सड़कों पर उतर आए, पटाखे फोड़े गए और जमकर जश्‍न मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) सहित कई नेताओं ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी है.

पीएम मोदी ने एक्‍स पर एक पोस्‍ट में कहा, "एक असाधारण खेल और एक असाधारण परिणाम. ICC चैंपियंस ट्रॉफी घर लाने के लिए हमारी क्रिकेट टीम पर गर्व है. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. शानदार प्रदर्शन के लिए हमारी टीम को बधाई."

An exceptional game and an exceptional result!



Proud of our cricket team for bringing home the ICC Champions Trophy. They've played wonderfully through the tournament. Congratulations to our team for the splendid all around display. — Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2025

जीत ने इतिहास रच दिया: शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "एक ऐसी जीत जिसने इतिहास रच दिया. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को बधाई. मैदान पर आपकी जोशीली ऊर्जा और अजेय प्रभुत्व ने देश को गौरवान्वित किया और क्रिकेट की उत्कृष्टता के लिए एक नया मानक स्थापित किया. आप हमेशा शानदार प्रदर्शन करें."

A victory that scripts history.



Congratulations to Team India on clinching a stunning victory in the ICC #ChampionsTrophy2025. Your fiery energy and unassailable dominance on the pitch made the nation proud, setting a new benchmark for cricketing excellence.



May you always come… pic.twitter.com/SC22G8c3OF — Amit Shah (@AmitShah) March 9, 2025

सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक जीत

उत्तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने भारतीय टीम की जीत को ऐतिहासिक विजय बताया है. उन्‍होंने अपने एक्‍स पोस्‍ट में लिखा, "ऐतिहासिक विजय...चैंपियंस का अभिनंदन. देशवासियों को हार्दिक बधाई. चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय, उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है. आप सभी के उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत मंगलकामनाएं."

ऐतिहासिक विजय...



चैंपियंस का अभिनंदन! देश वासियों को हार्दिक बधाई!



चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विजय के रंगों से त्योहारों की बेला को और अधिक रंगमय, उल्लासमय बनाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी पर देश को गर्व है। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य हेतु अनंत मंगलकामनाएं।



जय हिंद🇮🇳… — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) March 9, 2025

परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम: धामी

उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्‍कर सिंह धामी ने लिखा, "चैंपियंस, चैंपियंस ट्रॉफी-2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूज़ीलैंड को हराकर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है. हमें आप पर गर्व है."

चैम्पियंस🇮🇳🇮🇳



चैम्पियंस ट्रॉफी-2025 के फाइनल मुक़ाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूज़ीलैंड को हराकर ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का ख़िताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।



यह जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का परिणाम है। हमें आप पर गर्व… pic.twitter.com/PgllkXYhpD — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) March 9, 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्‍स पर कहा, "भारतीय क्रिकेट टीम की शानदार जीत और शानदार प्रदर्शन. टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया है. भारत इस जीत से बेहद खुश है. क्रिकेट कौशल के शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई. आज की यह जीत कई युवाओं और नए क्रिकेटरों को प्रेरित करेगी."

What a fantastic victory and superb performance by the Indian cricket team!



Team India has scripted history by defeating New Zealand at the Champions Trophy final match.

India is elated by this victory.



Congratulations to the entire team for spectacular display of cricketing… pic.twitter.com/CYP8FjPD7E — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 9, 2025

प्रत्‍येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्‍ठ दिया: नड्डा

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "चैंपियन ऑफ चैंपियंस. न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई. यह जीत टीम के दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने के रवैये को दर्शाती है. प्रत्येक खिलाड़ी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यह एक ऐसी जीत है जिसे आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा. पूरा देश आज जश्न मना रहा है और मैं टीम को निरंतर सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं."

Champion of Champions 🇮🇳



My heartfelt congratulations to the Indian Men's Cricket Team for winning the ICC Champions Trophy 2025 by defeating New Zealand in finals.



This victory speaks volumes about the team's determination and never give up attitude. Each player gave their… pic.twitter.com/vqBNMfgguC — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) March 9, 2025

गर्व से भर दिया: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, "शानदार जीत, लड़कों. आपमें से हर एक ने एक अरब दिलों को गर्व से भर दिया है. टीम इंडिया का टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन, जिसमें शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन और मैदान पर पूरी तरह से दबदबा शामिल है, यह वाकई प्रेरणादायक रहा है. बधाई हो, चैंपियन."

Smashing victory, boys! Each one of you has made a billion hearts swell with pride 🇮🇳#TeamIndia's phenomenal run in the tournament, marked by brilliant individual performances and sheer dominance on the field, has been truly inspiring.



Congratulations, Champions!… pic.twitter.com/MFP59EVXqP — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 9, 2025

ममता बनर्जी ने भी की जमकर तारीफ

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी भारतीय टीम को बधाई. सांसें रोक देने वाले फाइनल मुकाबले में हमारे लड़कों ने ताकत और लचीलेपन के सर्वोच्‍च स्‍तर को बनाए रखा और दिलेरी के साथ हमने ट्रॉफी जीती. भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है."