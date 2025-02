पड़ोसी देश से अजीब आवाजें आईं... पाकिस्तान की हार पर दिल्ली पुलिस ने भी ले लिए मजे

कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के बाद विराट कोहली के नाबाद शतक के दम पर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के हाई वोल्टेज मुकाबले में रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान को 45 गेंद शेष रहते छह विकेट से करारी शिकस्त दी. भारत की इस शानदार जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल है. भारत की इस जीत पर दिल्ली पुलिस ने एक मजेदार पोस्ट करते हुए पाकिस्तान की हार पर चुटकी ली.

'उम्मीद है कि वे सिर्फ़ टीवी टूटने की आवाजें थीं'

दिल्ली पुलिस ने रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट पड़ोसी देश से कुछ अजीब आवाजें सुनने का जिक्र किया. दिल्ली पुलिस ने एक्स पोस्ट में लिखा, "अभी-अभी पड़ोसी देश से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनीं. उम्मीद है कि वे सिर्फ़ टीवी टूटने की आवाजें थीं."

Just heard some weird noises from the neighbouring Country.



Hope those were just TVs Breaking.