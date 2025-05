केंद्र ने IMF से की डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन की छुट्टी, कार्यकाल पूरा होने में बचे थे सिर्फ 6 महीने

केंद्र सरकार ने अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष में एग्‍जीक्‍यूटिव डायरेक्‍टर (इंडिया) के रूप में कार्यरत डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन की सेवाओं को समाप्‍त कर दिया गया है. केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों में उनकी सेवाओं को तुरंत प्रभाव से समाप्‍त किया गया है. सुब्रमण्यन को क्‍यों हटाया गया है, इसे लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कुछ ऐसे कारण रहे हैं, जिन्‍हें हटाने का कारण माना जा रहा है.

Services of Dr Krishnamurthy Subramanian as Executive Director (India) at the International Monetary Fund terminated with immediate effect: Govt of India