बिहार में थम गया 121 सीटों पर प्रचार.. अब जनता के हाथ में तेजस्वी, सम्राट का भविष्य

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर का प्रचार थम गया है. 6 नंवबर को 121 सीटों पर कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला राज्य की जनता करेगी. पिछले करीब 15 दिन से चल रहे धुआंधार प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, गृहमंत्री अमित शाह ने अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किए. 6 नवंबर को जिन बड़े कैंडिडेट के भाग्य का फैसला होने है उसमें राज्य के डेप्युटी सीएम सम्राट चौधरी, महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव, खेसारी लाल यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर समेत कई दिग्गज शामिल हैं.

तारापुर में सम्राट की किस्मत का होगा फैसला

तारापुर विधानसभा सीट को जेडीयू ने बीजेपी से बदल लिया था. बीजेपी ने यहां सम्राट को खड़ा किया है. यहां आरजेडी के अरुण साह के साथ सीधी टक्कर है. अब 6 नवंबर को होने वाली वोटिंग के दौरान यहां की जनता राज्य के डेप्युटी सीएम के भाग्य का फैसला करेंगे.

तेजस्वी का राघोपुर में होगा तिलक

तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी बार मुकाबले में हैं. यहां उनकी सीधी टक्कर एनडीए के सतीश यादव मैदान में है. जनसुराज के चंचल कुमार भी ताल ठोक रहे हैं. देखने वाली बात होगी यहां यादव, राजपूत और दलित मतदाता काफी अहम भूमिका निभाते हैं. अब यहां की जनता ये तय करेगी कि तेजस्वी राघोपुर से हैट्रिक बनाते हैं या नहीं.

खेसारी लाल यादव

छपरा सीट से मशहूर भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं. यहां उनका सीधा मुकाबला बीजेपी की छोटी कुमारी के साथ है. हालांकि, निर्दलीय राखी गुप्ता मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रही हैं. देखना दिलचस्प होगा कि खेसारी के चेहरे के दम पर आरजेडी बीजेपी के गढ़ छपरा में जीत का पताका लहरा पाती है या यहां की जनता फिर कमल के साथ जाने का फैसला करेगी.

अनंत सिंह का क्या होगा?

बिहार का मोकामा विधानसभा क्षेत्र पहले चरण में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है. यहां जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के बाद जेडीयू कैंडिडेट बाहुबली अनंत सिंह को जेल भेजा गया है. यहां जेडीयू का मुकाबला एक और बाहुबली सूरजभान सिंह के साथ है. सूरजभान की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ रही हैं. देखना दिलचस्प होगा कि छोटे सरकार से मशहूर अनंत सिंह जेल में रहते हुए चुनाव जीतते हैं या फिर आरेजडी यहां कब्जा जमाएगी.

मैथिली ठाकुर का चुनावी आगाज कैसा होगा?

बीजेपी ने मशहूर लोकगायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर सीट से मैदान में उतारा है. मैथिली का चुनावी आगाज को यहां कड़ी टक्कर मिल रही है. आरजेडी के विनोद मिश्र यहां पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं. जनसुराज के विप्लव चौधरी यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं. अब 6 नवंबर को यहां की जनता तय करेगी कि मिथिला की बेटी मैथिली को मिलेगी जीत या फिर आरजेडी यहां बनेगी सरताज.



