संभल की आड़ में मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में लगे...; संसद में जनहित के मुद्दे ना उठाने पर बसपा सप्रीमो मायावती ने विपक्ष को घेरा

संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से संसद की कार्यवाही ठीक से नहीं चल पा रही है. संसद में देश और जनहित के मुद्दे ना उठाने पर बसपा सुप्रीमो और पूर्व यूपी सीएम मायावती ने विपक्ष को घेरा है. बसपा सुप्रीमो ने कहा, "संसद में विपक्ष देश और जनहित के मुद्दे नहीं उठा रहा है. बल्कि अपने राजनीतिक हितों के लिए खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी संभल में हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश कर रही है. उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना-देना नहीं है. इतना ही नहीं, ये पार्टियां संभल में लोगों को आपस में लड़वा रही हैं. मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा..."

