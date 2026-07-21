अखनूर में BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिये को दबोचा; पहचान पत्र के साथ ये सब मिला, ISI कनेक्शन की होगी जांच

Pakistani Intruder Arrested Akhnoor Border: जम्मू-कश्मीर के अखनूर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सतर्कता दिखाते हुए एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है. पर्गवाल क्षेत्र में देर रात संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद BSF जवानों ने कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया. पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पाकिस्तान के निवासी मोहम्मद रफीक उर्फ काला के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने दावा किया कि वह रास्ता भटककर भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके दावे की गहन जांच कर रही हैं. हाल के महीनों में सीमा पार से इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

BSF की सतर्कता से पकड़ा गया घुसपैठिया

अधिकारियों के अनुसार पर्गवाल क्षेत्र में स्थित एक बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) पर तैनात BSF जवानों ने सीमा के पास संदिग्ध गतिविधि देखी. ड्यूटी पर मौजूद संतरी ने संदिग्ध व्यक्ति को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उसके आगे बढ़ते रहने पर जवानों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया. इसके बाद उसे पूछताछ के लिए बीओपी पर लाया गया.

Pakistani Intruder Arrested: पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया

पाकिस्तान के पिंडी गांव का निवासी बताया खुद को

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति ने अपनी पहचान मोहम्मद रफीक उर्फ काला (53 वर्ष) के रूप में बताई. उसने दावा किया कि वह पाकिस्तान के पिंडी गांव का रहने वाला है और पाकिस्तानी क्षेत्र के लूनी गांव से अपनी बहन से मिलने के लिए निकला था, जिसकी शादी जंग गांव में हुई है. उसके अनुसार रास्ता भटक जाने के कारण वह अनजाने में भारतीय सीमा में दाखिल हो गया. हालांकि सुरक्षा एजेंसियां उसके इस दावे की सत्यता की जांच कर रही हैं.

तलाशी में मिला पाकिस्तानी पहचान पत्र

BSF द्वारा की गई तलाशी के दौरान उसके पास से कई सामान बरामद किए गए. बरामद वस्तुओं में ये सब शामिल हैं:

पाकिस्तानी राष्ट्रीय पहचान पत्र

चश्मा

सिगरेट के पैकेट

लाइटर

तंबाकू

केक

मैंगो बिस्किट

चॉकलेट

नेल कटर

बटुआ

सुरक्षा एजेंसियां इन वस्तुओं की भी जांच कर रही हैं.

Pakistani Intruder Arrested: पहचान पत्र

बढ़ रही हैं सीमा पार घुसपैठ की घटनाएं

सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं. अक्सर पकड़े गए लोग दावा करते हैं कि वे गलती से सीमा पार कर गए. लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस पैटर्न को गंभीरता से देख रही हैं और हर मामले की गहन जांच कर रही हैं.

ISI कनेक्शन की संभावना की भी जांच

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कुछ मामलों में ऐसे लोग केवल आम नागरिक नहीं हो सकते. अधिकारियों को आशंका है कि इन घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की कोई रणनीति भी हो सकती है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं ऐसे लोगों को सीमा के कमजोर हिस्सों की रेकी करने या सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाने के उद्देश्य से तो नहीं भेजा जा रहा.

पूछताछ जारी, कई पहलुओं की जांच

फिलहाल पकड़ा गया व्यक्ति BSF की हिरासत में है और उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि सीमा पार करना वास्तव में गलती थी या इसके पीछे कोई सुनियोजित उद्देश्य था. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकेगी.

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