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ब्रिक्स 2026: एकजुटता, एकता.. बेहद खास है भारत में हो रहे सम्मेलन का लोगो

भारत की राजधानी दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स 2026 का लोगो बेहद खास है. लोगो में सामूहिक एकजुटता की झलक मिलती है.

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ब्रिक्स 2026: एकजुटता, एकता.. बेहद खास है भारत में हो रहे सम्मेलन का लोगो
ब्रिक्स 2026 का लोगो है बेहद खास
नई दिल्ली:

भारत की अध्यक्षता में हो रहे BRICS सम्मलेन का Logo 'परंपरा' और 'आधुनिकता' दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण है. इस Logo की पंखुड़ियां BRICS के सभी सदस्य देशों के रंगों को दर्शाती हैं. जो उनकी सामूहिक एकजुटता और एकता को दर्शाती हैं.

BRICS सम्मलेन के Logo के केंद्र में 'नमस्ते' की सुंदर मुद्रा भारत की गर्मजोशी, सम्मान और मिलजुलकर काम करने की भावना को दिखाती है. इस विज़ुअल पहचान के साथ BRICS के तीन मुख्य स्तंभ भी जुड़े हैं राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, आर्थिक और वित्तीय साझेदारी, और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान.

इन सभी को Logo के समावेश, बातचीत और साझा विकास के संदेश को बारीकी से दिखाया गया है. कुल मिलाकर, यह डिजाइन सहयोग, टिकाऊ विकास और वैश्विक सद्भाव के व्यापक BRICS विज़न को दर्शाता है. आज, ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं. ब्रिक्स में ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और UAE शामिल हैं. 

ये सभी सदस्य मिलकर दुनिया की 49.5% आबादी, 40% GDP और 26% व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं. ये आंकड़े उनकी बड़ी आबादी और मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाते हैं. सदस्यों की संख्या बढ़ने से एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका में BRICS की भौगोलिक पहुँच बढ़ी है। इसकी वजह से बड़े बाज़ार, प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी क्षमताएं भी जुड़ी हैं.

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