दो महीने की सैलरी रिश्वत में मांगने वाले डाक विभाग के 3 अफसर गिरफ्तार, CBI का बड़ा एक्शन

10 महीने की रुकी हुई सैलरी के लिए दो महीने की सैलरी रिश्वत में लेने वाले डाक विभाग के 3 अधिकारियों को CBI ने गिरफ्तार किया है. मामला मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स जिले से सामने आया है. जहां CBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डाक विभाग के तीन अधिकारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए अफसरों में विलियमनगर के असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, सब-डिविजन इंस्पेक्टर और रोंगजेंग सब-डाकघर के एक पोस्टमैन शामिल हैं. CBI ने बताया कि ये मामला 4 अक्टूबर को दर्ज किया गया था.



रोंगजेंग सब-ऑफिस के ग्राम डाक सेवक (Block Post Master) ने शिकायत की थी कि इन अधिकारियों ने उसकी 10 महीने से रुकी सैलरी रिलीज़ करने के बदले दो महीने की सैलरी के बराबर रिश्वत मांगी थी. बातचीत के बाद आरोपियों ने ₹30,000 रिश्वत लेने पर सहमति जताई और कहा कि सैलरी मिलते ही पैसा दे देना.

मामले की शिकायत मिलने के बाद CBI ने जाल बिछाया और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आदर्श कुमार को रंगे हाथों ₹30,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. इसके बाद बाकी दोनों आरोपी सब-डिविजन इंस्पेक्टर एन. हेमंता मीताई को शिलॉन्ग से और पोस्टमैन अर्जुन रियांग को त्रिपुरा के धलाई ज़िले के अम्बासा से गिरफ्तार किया गया.

CBI की टीम ने आरोपियों के घर और ऑफिस में छापे भी मारे, जहां से कई अहम दस्तावेज़ बरामद हुए. साथ ही त्रिपुरा के उपनगर गांव में आरोपी पोस्टमैन के घर से ₹2.30 लाख नकद भी जब्त किए गए.

तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा. CBI ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी

आदर्श कुमार – असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, विलियमनगर एन. हेमंता मीताई – सब-डिविजन इंस्पेक्टर, विलियमनगर अर्जुन रियांग – पोस्टमैन, रोंगजेंग सब-डाकघर

CBI का कहना है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.