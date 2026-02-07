अमेरिका और भारत ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने की घोषणा की. इसे लेकर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्‍स पर कहा कि दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बन गई है. मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं. यह ढांचा हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है. यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा.

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह ढांचा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा. यह ढांचा लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा, जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है, हम भविष्योन्मुखी, अपने लोगों को सशक्त बनाने और साझा समृद्धि में योगदान देने वाली वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं.

