57 minutes ago
नई दिल्‍ली:

अमेरिका और भारत ने शनिवार को अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने की घोषणा की. इसे लेकर 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्‍स पर कहा कि दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बन गई है. मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं. यह ढांचा हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है. यह भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप नवप्रवर्तकों, मछुआरों और अन्य लोगों के लिए नए अवसर खोलकर 'मेक इन इंडिया' को मजबूत करता है. इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा. 

पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह ढांचा हमारे बीच निवेश और प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करेगा. यह ढांचा लचीली और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी मजबूत करेगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा, जैसे-जैसे भारत एक विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है, हम भविष्योन्मुखी, अपने लोगों को सशक्त बनाने और साझा समृद्धि में योगदान देने वाली वैश्विक साझेदारियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

Breaking News Live Updates:

Feb 07, 2026 08:17 (IST)
पीएम मोदी ने ट्रंप का किया धन्‍यवाद, कहा - साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है

Feb 07, 2026 08:07 (IST)
तर्कसंगत और तार्किक दृष्टिकोण अपना रहा: विकेरी

भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर अमेरिका के पूर्व सहायक वाणिज्य सचिव रेमंड विकेरी ने कहा कि पिछले एक साल अमेरिका-भारत संबंधों के लिए बेहद हानिकारक रहे हैं. यह अच्छी बात है कि संयुक्त बयान में कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं. भारत ने अपने सभी टैरिफ अवरोधों को शून्य करने पर सहमति नहीं जताई है, जैसा कि पहले कहा गया था. यह बहुत अच्छी बात है कि भारत और अमेरिका इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रयासरत हैं, जिसे मूल रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ने ही पैदा किया था. अब टैरिफ घटकर 18% हो गए हैं. हालांकि, यह अभी भी पहले की तुलना में सात-आठ गुना अधिक है. अभी लंबा रास्ता तय करना है.  भारत एक्‍स या सोशल मीडिया पर आने वाली बयानबाजी से प्रभावित न होकर इस मामले में तर्कसंगत और तार्किक दृष्टिकोण अपना रहा है, जिससे अमेरिका और भारत के बीच यह अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध फिर से शुरू हो सकें, इसके लिए वह सराहनीय कार्य कर रहा है. 

Feb 07, 2026 08:03 (IST)
ट्रेड डील में फलों, अनाजों, सब्जियों और मसालों को संरक्षण: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्‍स पर कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों, मसालों और अन्य अनाजों को संरक्षण दिया गया है. इससे घरेलू किसानों के हितों की रक्षा होगी और इतने बड़े बाजार तक तरजीही पहुंच के माध्यम से स्थानीय कृषि को मजबूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा. 

Feb 07, 2026 06:46 (IST)
30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुलेगा: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है. इससे भारतीय निर्यातकों के लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का बाजार खुल जाएगा. 

