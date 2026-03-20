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19 minutes ago

चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है. सुबह से ही देशभर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं और श्रद्धालु पूजा‑अर्चना और दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा संयम, तप और साधना का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि उनकी आराधना से आत्मबल, धैर्य और मन की शुद्धि प्राप्त होती है. सुरक्षा के मद्देनजर देश के प्रमुख मंदिरों में प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. कुल मिलाकर चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भक्तिभाव, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. 

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Mar 20, 2026 09:03 (IST)
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मथुरा: राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात

राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन के दौरे पर हैं. इस दौरान राष्‍ट्रपति मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की. 

Mar 20, 2026 08:28 (IST)
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अहमदाबाद के अंबाजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु

अहमदाबाद के अंबाजी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना के लिए उमड़े. 

Mar 20, 2026 08:25 (IST)
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हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

उत्तराखंड के हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई. 

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