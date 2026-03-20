चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है. सुबह से ही देशभर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं और श्रद्धालु पूजा‑अर्चना और दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा संयम, तप और साधना का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि उनकी आराधना से आत्मबल, धैर्य और मन की शुद्धि प्राप्त होती है. सुरक्षा के मद्देनजर देश के प्रमुख मंदिरों में प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. कुल मिलाकर चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भक्तिभाव, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.
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मथुरा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वृंदावन के दौरे पर हैं. इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की.
अहमदाबाद के अंबाजी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु
अहमदाबाद के अंबाजी माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना के लिए उमड़े.
#WATCH | Ahmedabad, Gujarat: On the second day of Chaitra Navratri 2026, devotees gathered at the Ambaji Mata Temple to offer prayers to Maa Brahmacharini. pic.twitter.com/JSyn0AHKkb— ANI (@ANI) March 20, 2026
हरिद्वार के माया देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
उत्तराखंड के हरिद्वार में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार के माया देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई.
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: On the second day of Chaitra Navratri, the Maya Devi Temple in Haridwar saw a significant gathering of devotees. pic.twitter.com/xx8rF7XH9b— ANI (@ANI) March 20, 2026