चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जा रही है. सुबह से ही देशभर के देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है. माता रानी के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं और श्रद्धालु पूजा‑अर्चना और दर्शन के लिए लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं. दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा संयम, तप और साधना का प्रतीक मानी जाती है. मान्यता है कि उनकी आराधना से आत्मबल, धैर्य और मन की शुद्धि प्राप्त होती है. सुरक्षा के मद्देनजर देश के प्रमुख मंदिरों में प्रशासन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं. कुल मिलाकर चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन भक्तिभाव, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.

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