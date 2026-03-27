जयपुर जिले में नकली घी के कारोबार पर एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सामोद थाना क्षेत्र के बांसा गांव में चल रही फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में सोयाबीन तेल और वनस्पति में एसेंस मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था, जिसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक कर बाजार में सप्लाई किया जाता था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक किलो पैकिंग के 22 पैकेट नकली घी, 13 पीपे वनस्पति, पैकिंग मशीन और हजारों की संख्या में सरस, कृष्णा और लोटस ब्रांड के रैपर बरामद किए हैं.आरोपी के कब्जे से अन्य सामग्री भी जब्त की गई है. इसी स्थान पर करीब 6 महीने पहले भी DST टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की थी. उस समय गिरफ्तार आरोपी जेल से छूटने के बाद फिर से इस अवैध कारोबार में जुट गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरस कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि ब्रांड के दुरुपयोग की पुष्टि की जा सके.