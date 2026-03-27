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3 minutes ago

दिल्‍ली पुलिस ने बिहार के बेगुसराय जिले से टिल्लू ताजपुरिया गैंग के मुख्य शूटर आकाश उर्फ ​​बिट्टू उर्फ ​​खुड्डी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. 26 मार्च को आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड ने बिहार पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन आकाश को गिरफ्तार किया है.  आरोपी आकाश दिल्‍ली के नांगल ठकरान का रहने वाला है. दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी 19 मार्च को बवाना के हरेवाली में रवि भारद्वाज मर्डर केस में शामिल है. उधर, दिल्ली पुलिस ने न्यू उस्मानपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 17 वर्षीय लड़के की हत्या के मामले में 15 से 17 वर्ष की आयु के चार लड़कों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान उन्‍होंने हत्‍या करना स्‍वीकार किया और कहा कि मृतक से उनकी पुरानी दुश्मनी थी. उनकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल दो चाकू भी बरामद किए गए. दिल्‍ली पुलिस ने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है.

Breaking News Live Updates:

Mar 27, 2026 08:01 (IST)
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राम नवमी पर मांद्रे माता मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु

मध्य प्रदेश के ग्‍वालियर स्थित मांद्रे वाली माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना की.  चैत्र नवरात्रि के आखिरी और नौवें दिन राम नवमी पर बड़ी संख्‍या में श्रद्धालु उमड़े. 

Mar 27, 2026 07:53 (IST)
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पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए देश के मुख्‍यमंत्रियों से करेंगे संवाद, ऊर्जा को लेकर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों से संवाद करेंगे. पीएम मोदी शाम 6.30 बजे वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए मुख्‍यमंत्रियों से जुड़ेंगे. इस दौरान तेल, गैस और वैकल्पिक ईंधन की स्थिति पर चर्चा की जाएगी. इससे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. 

Mar 27, 2026 07:50 (IST)
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मध्‍य प्रदेश के थाटीपुर जैन मंदिर के पास भीषण सड़क दुर्घटना, 4 लोगों की मौत

मध्‍य प्रदेश के ग्‍वालियर में थाटीपुर जैन मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई. सीएसपी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे बस स्टैंड के पास शीतला माता मंदिर से लौट रहे परिवार के सदस्यों की इस दुखद दुर्घटना में मौत हो गई. इस मामले में एक स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार किया गया है. चालक ने बस स्टैंड पर एक वाहन को टक्कर मारी और फरार हो गया. जैन मंदिर के पास उसकी एक ऑटो से टक्कर हो गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं 5 लोगों का अस्‍पताल में इलाज जारी है.

Mar 27, 2026 07:05 (IST)
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जयपुर: सामोद के बांसा में चल रही थी नकली घी की फैक्‍ट्री, ब्रांडेड कंपनियों के रैपर, वनस्‍पति और मशीनें बरामद

जयपुर जिले में नकली घी के कारोबार पर एक बार फिर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने सामोद थाना क्षेत्र के बांसा गांव में चल रही फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में सोयाबीन तेल और वनस्पति में एसेंस मिलाकर नकली घी तैयार किया जा रहा था, जिसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम से पैक कर बाजार में सप्लाई किया जाता था. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से एक किलो पैकिंग के 22 पैकेट नकली घी, 13 पीपे वनस्पति, पैकिंग मशीन और हजारों की संख्या में सरस, कृष्णा और लोटस ब्रांड के रैपर बरामद किए हैं.आरोपी के कब्जे से अन्य सामग्री भी जब्त की गई है. इसी स्थान पर करीब 6 महीने पहले भी DST टीम ने छापा मारकर कार्रवाई की थी. उस समय गिरफ्तार आरोपी जेल से छूटने के बाद फिर से इस अवैध कारोबार में जुट गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सरस कंपनी के प्रतिनिधियों को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि ब्रांड के दुरुपयोग की पुष्टि की जा सके.  

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