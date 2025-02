दिल्ली के जोरबाग पोस्ट ऑफिस के सामने ऑडी कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोग घायल हो गए. जानकारी के मुताहिक कार लापरवाही से चलाई जा रही थी. दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां नैतिक की हालत स्थिर है, जबकि तुषार की हालत गंभीर है. दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. एक कार चला रहा था और दूसरा उसके साथ बैठा था. दोनों बीबीए के छात्र हैं. प्रथम दृष्टया धारा 281/125(ए) बीएनएस (279/337) के तहत अपराध दर्ज किया गया है.

#WATCH | Delhi: Two people who were travelling on a scooty got injured after an Audi car hit them in front of the Jorbagh Post Office. The car was being driven recklessly. Both the injured were rushed to a trauma centre, where Naitik is stable while Tushar is in critical… pic.twitter.com/YRCcMVW63y