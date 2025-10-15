दिल्ली की हवा में आज जहर घुला नजर आ रहा है. जहर की धुंध के चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है.आनंदविहार का एक्यूआई 350ल बता दें कि कमीशन फॉर एयर क्‍वालिटी मैनेजमेंट (सीक्यूएएम) ने मंगलवार को दिल्ली में खराब होती हवा की क्‍वालिटी और बढ़ते एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (एक्यूआई) के बीच GRAP-1 दिशानिर्देशों के लागू करने का ऐलान किया है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं, जब एक्यूआई 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है. मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 211 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है.लेकिन आखिर ग्रैप-1 जब लागू होता है तो कौन-कौन सी पाबंदियां भी लागू होती हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है. आइए आपको बताते हैं कि अब दिल्‍ली में ग्रैप-1 के बाद कौन से रिस्‍ट्रक्‍शंस लागू रहेंगे.

वहीं राजस्थान के जैसलमेर में सवारियों से भरी बस में आग लग गई. हादसे में 20 यात्रियों की मौत हो गई. हादसे के वक्त बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग सवार थे.16 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है. आग लगने के बाद कुछ यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई. जैसलमेर हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है. मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है. घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा.

LIVE UPDATES: