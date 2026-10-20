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31 seconds ago
नई दिल्ली:

आज देशभर में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में दशहरा यानी विजयादशमी का खास महत्व है. ये त्योहार बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है. हर साल इस दिन लोग भगवान श्रीराम की विजय की खुशी में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन करते हैं. इसके साथ ही कई जगहों पर मां दुर्गा की पूजा, शस्त्र पूजन और शमी वृक्ष की पूजा भी की जाती है. नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी विजयादशमी उत्सव पर शस्त्र पूजन किया.

LIVE UPDATES
 

Oct 20, 2026 09:20 (IST)
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RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशिमबाग मैदान में संगठन के विजयादशमी समारोह में हिस्सा लिया

Oct 20, 2026 09:19 (IST)
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दुनिया में भारत का स्थान बढ़ा है- मोहन भागवत

 दुनिया में भारत का स्थान बढ़ा है. विश्व का ध्यान भारत की ओर बढ़ा है. दुनिया में भारत के लिए जिज्ञासा बढ़ी है. 
 

Oct 20, 2026 09:18 (IST)
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दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं- मोहन भागवत

दुनिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं. आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है. दुनिया में उथल पुथल मची है. हमारी परपंरा विश्व को परिवार मानने की रही है.

Oct 20, 2026 09:17 (IST)
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बदलते समय के साथ हमको भी बदलना चाहिए- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि बदलते समय के साथ हमको भी बदलना चाहिए. पहले से ज्यादा आत्मसमर्पण जरूरी है.
 

Oct 20, 2026 09:14 (IST)
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देश में विविधिताओं का सम्मान जरूरी है- मोहन भागवत

भारत में अनेक प्रकार की विविधता है. सभी विविधिताओं का सम्मान जरूरी है. हमारी परंपरा विश्व को परिवार मानने वाली रही है. संपूर्ण विश्व को परिवार मानने की हमारी परंपरा रही है.
 

Oct 20, 2026 09:12 (IST)
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विभाजित होने की वजह से हम कमजोर हुए- भागवत

विजयादशमी कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि संतों ने समाज को रास्ता दिखाया. राष्ट्र, निष्ठा और कर्तव्यबोध जरूरी है. एकता और प्रगति की राह पर चलना जरूरी है. सत्य की राह दिखाने वाला समाज आज भी मौजूद है. विभाजित होने की वजह से हम कमजोर हुए. एकता और प्रगति की राह पर चलना जरूरी है.

Oct 20, 2026 08:54 (IST)
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मोहन भागवत ने विजयादशमी पर किया शस्त्र पूजन

नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी उत्सव में शस्त्र पूजन किया. इस दिन लोग अपनी परंपरा के अनुसार भगवान श्रीराम, मां दुर्गा और अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं. कई जगहों पर वाहन, मशीनों, औजारों और कारोबार में इस्तेमाल होने वाली चीजों की भी पूजा की जाती है.

Oct 20, 2026 08:54 (IST)
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दशहरे पर रावण दहन की परंपरा

दशहरे की सबसे खास परंपराओं में रावण दहन शामिल है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में 20 अक्टूबर की शाम को रामलीला के समापन के बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने इसी दिन रावण का वध करके माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया था. इसी विजय की याद में हर साल रावण दहन किया जाता है.
 

Oct 20, 2026 08:54 (IST)
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सूर्यास्त के बाद होता है रावण दहन

आमतौर पर रावण दहन सूर्यास्त के बाद होता है, लेकिन पूरे देश के लिए इसका कोई एक निश्चित समय नहीं है. अलग-अलग शहरों में रामलीला समितियां और स्थानीय आयोजक अपने कार्यक्रम के अनुसार समय तय करते हैं.

Oct 20, 2026 08:54 (IST)
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उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आज मनाया जा रहा है दशहरा

हिंदू पंचांग के अनुसार, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में दशहरा आज मनाया जा रहा है. हालांकि, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 21 अक्टूबर की दोपहर तक रहने के कारण कुछ क्षेत्रों में पर्व की तारीख भिन्न हो गई है. पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की परंपराओं के अनुसार 21 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी. इस दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और महिलाएं 'सिंदूर खेला' की परंपरा भी निभाती हैं.

Oct 20, 2026 08:53 (IST)
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विजयादशमी के दिन विजय मुहूर्त में पूजा करना शुभ

पंचांग के अनुसार, दशमी तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर शुरू हो रही है और 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी. विजय मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. विजयादशमी के दिन विजय मुहूर्त में पूजा करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस समय किए गए पूजा-पाठ और शुभ कार्यों से सफलता की कामना की जाती है. वहीं, अपराह्न पूजा का समय दोपहर 1 बजकर 19 मिनट से 3 बजकर 37 मिनट तक बताया गया है.

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